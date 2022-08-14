هل يمكن اعادة الثانوية العامة بعد التخرج في السعودية ، قد انتشر مؤخراً تسائلات من قبل رواد التواصل الاجتماعي حول التعرف على الامكانية التي تمكن الطلاب من اعادة المرحلة الثانوية بعد التخرج منها ، وتأتي تلك التسائلات في الغالب من قبل الأشخاص الراغبون في إعادة المرحلة الثانوية لتحسين مستواهم الأكاديمي والحصول على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بأعلى الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

المدرسة الثانوية

تتكون الرحلة التعليمية من عدة مراحل تعليمية، لعل أبرزها المرحلة الثانوية، والتي تعتبر أهم مرحلة تعليمية متقدمة في المملكة العربية السعودية. يحصل الطالب عليها في هذه المرحلة، وبناءً عليه تشرف عدد من الجهات على المرحلة الثانوية العامة مثل إدارة المناهج ووزارة التربية والتعليم العالي لتحقيق أقصى فائدة لجميع الطلاب والطالبات المنتسبين لهذه المرحلة.

امتحان الثانوية العامة

يعد اختبار الثانوية العامة من أهم الاختبارات التي يجب على الطالب اجتيازها للانتقال إلى المستوى الجامعي. تنقسم هذه الاختبارات إلى قسمين (القسم العلمي والقسم الأدبي)، ولكل منهما كليات وجامعات منفصلة خاصة به. والجدير بالذكر أن هذه الاختبارات تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات ذات الصلة.

هل يمكن إعادة المدرسة الثانوية بعد التخرج

نعم بالإمكان إعادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية إعادة الثانوية العامة للأفراد الحاصلين على معدل متدني في المرحلة الثانوية ومساعدتهم في الحصول على أعلى الدرجات للتسجيل. في الجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها، حيث سمح لهؤلاء الطلاب بتقديم امتحانات أخرى مرة واحدة، ولكن بنظام السنة الواحدة، والحصول على شهادة أخرى.

شروط إعادة الثانوية العامة بعد التخرج

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية والتي يجب الالتزام بها من قبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام تحسين الصفوف وإعادة امتحانات الثانوية العامة من أجل الحصول على معدلات عالية من الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها الطالب. من بين هذه الشروط ما يلي

الحصول على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سعودية معترف بها.

إذا فشل الطالب في امتحانات الثانوية العامة الجديدة، فستتم الموافقة على الشهادة القديمة.

في حالة نجاحها، لن يتم أخذ الشهادة القديمة في الاعتبار.

يُسمح للطالب بدخول امتحانات الشهادة الثانوية الجديدة مرة واحدة، ولا يحق له إعادة التسجيل في حالة الرسوب.

يجب أن تمر فترة تزيد عن ثلاث سنوات من أجل إجراء الامتحانات الثانوية مرة أخرى.

يجب إعادة الثانوية العامة في إحدى المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

يُسمح للطلاب في قسمي “العلوم والأدب” بالجلوس لهذه الاختبارات.

رابط تويتر لوزارة التربية والتعليم السعودية

توفر وزارة التربية والتعليم السعودية رابطًا لحسابها الرسمي على تويتر على منصة تويتر، ويمكن الوصول إليه “”، لعرض جميع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشهادة الثانوية، وكافة الأخبار المتعلقة بالعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.

هل يمكن اعادة الثانوية العامة بعد التخرج في السعودية ، في ظل التعرف على الاجابة على السؤال السابق ، كونه لأن التسائلات من قبل الطلاب الذين يودون الالتحاق بجامعات معينة ولكن المعدل الحاصلون عليه لم يؤهلهم للالتحاق بتلك الجامعة .