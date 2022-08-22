هل يمكن التحويل من كلية إلى اخرى بعد سنة ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على إمكانية التحويل من كلية إلى اخرى في الجامعات السعودية ، كون أن كل جامعة سعودية تضع ضوابط وشروط للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، تابعوا معنا للتعرف على شروط التحويل من كلية إلى اخرى بعد سنة 1444 .

هل يمكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة

نعم، يمكن لأي طالب الانتقال من كلية إلى كلية أخرى بعد عام من العمل فيها، ولا يشترط أن ينجح الطالب في هذا العام، كما يحق للطلاب الذين لم ينجحوا في العام التقدم بطلب لإحدى الكليات. التغيير، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الشروط والضوابط الخاصة بتحويل الكلية التي يجب على الطالب رؤيتها.

التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

يُسمح للطالب الجامعي بتقديم طلب التحويل من الكلية إلى كلية أخرى داخل نفس الجامعة بعد اجتياز فصل دراسي واحد على الأقل، حيث يجب إكمال برنامج الدراسة المشتركة للسنة الأولى، حيث يجب ملاحظة أن التحويل سيظهر في السجل الأكاديمي للطالب مع الحفاظ على المتوسط. درجاته التراكمية وجميع النتائج التي حصل عليها، ويتم التحويل إلكترونيًا عن طريق زيارة موقع بوابة النظام الأكاديمي من الرابط المباشر “”، حيث يمكن تقديم الطلب ويمكن فحص الطلب أو رفضه من نفس الموقع.

التحويل من كلية إلى أخرى خارج المسار الجامعي للطالب

يمكن الإجابة على سؤال ما إذا كان من الممكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد عام خارج مسار الكلية بنعم، حيث أن التحويل من كلية إلى أخرى يتبع مسارًا دراسيًا مختلفًا عن كليته من خلال تقديم الطلب إلكترونيًا. إلى الكلية التي يرغب في التحويل إليها، من رابط البوابة النظام الأكاديمي مباشرة “”، حيث يجب على الطالب استيفاء الشروط التي تحددها الكلية التي يرغب في التحويل إليها، بالإضافة إلى تسجيل المقررات المتبقية له من الأول. والمقررات التي يريد التسجيل فيها حسب تخصصه.

شروط التحويل من كلية إلى أخرى

من أجل معرفة إجابة السؤال عما إذا كان من الممكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد عام، يجب على مقدم طلب التحويل أن يتعرف على الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها قبل تقديم الطلب من أجل ضمان التحويل. حيث تفرض كل كلية عددًا من الشروط المختلفة والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل. مفصلة عبر الرابط مباشرة “”، ولكن بشكل أساسي يجب استيفاء الشروط التالية

استيفاء الشروط المحددة لكل كلية والتي يتم عرضها على الموقع الرسمي مباشرة.

النجاح في امتحانات القبول المحددة لبعض التخصصات.

الحصول على الموافقة على التحويل من عمادة الكلية المراد التحويل إليها.

إتمام فصل دراسي واحد على الأقل في الكلية التي يرغب في التحويل منها.

يجب أن يكون تقديم طلب التحويل ضمن تاريخ التحويل بين الكليات.

موعد التحويل بين الجامعات 2022

عادة ما يكون تاريخ التحويل بين الكليات من منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر، حيث تحدد كل كلية موعد قبول طلبات التحويل بشكل منفصل عن الأخرى، ولكن لن يكون هناك فرق كبير في التواريخ بين الكليات، ويمكن أن يكون وجدت من المواعيد التي تحددها كل كلية من أجل قبول طلبات التحويل من خلال البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي والتي يمكن الوصول إليها من خلال النقر على الرابط المباشر “”.

هل يمكن التحويل من كلية إلى اخرى بعد سنة ، هنالك العديد من الطلاب ما يجدون انفسهم من مرور سنة في التخصص الأكاديمي بأنهم غير منا سبين لذلك التخصص أو غير قادرين على متا بعة المساقات الدراسية الخاصة به مما يدفع بهم الى البحث عن تخصص أخر .