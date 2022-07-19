هل يمكن التعامل ببطاقة الهوية بعد الإبلاغ عن فقدها

وقالت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تم إلغاء عمل بطاقة الهوية بعد الإبلاغ عن فقدانها.

خسارة البطاقة

ورداً على استفسار حول التعامل مع البطاقة بعد الإبلاغ عن فقدانها، أشارت الحالات إلى أنه بمجرد الإبلاغ عن البطاقة، يتم إلغاؤها ولا تتم معالجتها، ويجب الإسراع في طلب مستند بديل للحصول على بطاقة صالحة. هوية.

خدمات الدولة

تعمل الأحوال المدنية في تسجيل المواطنين والمقيمين، ومراقبة الأحداث المدنية المختلفة، وإتاحتها لهم وللجهات ذات الصلة بمصالحهم، بكافة الأشكال والأدوات المناسبة، والمتوفرة والمطلوبة.

ومن مهامه تطبيق نظام الجنسية السعودية ولوائحه التنفيذية والتعليمات المرفقة به، وإصدار بطاقات الأحوال المدنية، من بين خدمات أخرى.