هل يمكن الشفاء من الانزلاق الغضروفي نهائيًا، يشتكي مجموعة كبيرة منا وخاصة كبار السن من الإصابة بالانزلاق الغضروفي الذي يستطيع أن يمنعهم من ممارسة أعمالهم اليومية بشكل اعتيادي، ويستطيع علاج هذا المرض بالعلاج الاعتيادي، و برامج إعادة التأهيل، والطب النبوي، والعلاج الدوائي ويكون ذلك حسب حالة المصاب.

هل يمكن علاج الانزلاق الغضروفي نهائيًا

يوجد نسيج جل ناعم يحيط بالغضروف ويمثل غلافه الخارجي. عند تعرض هذا الغطاء لبعض الثقوب، تحدث بعض الاضطرابات التي تؤدي إلى انزلاق مادة الهلام التي تحمي الغضروف.

هذا ما يسمى القرص الغضروفي، لذلك يتساءل الكثير من الناس، هل يمكن علاج الانزلاق الغضروفي بشكل دائم على الرغم من خطورة هذا الأمر إلا أنه يمكن علاج المريض من هذه المشكلة، حيث يقوم الطبيب بإجراء العلاج المناسب الذي يساعد على التخلص من هذه المشكلة بخطوات، وقد يستغرق العلاج من عدة أسابيع إلى 4 أشهر، وتتوقف مدة العلاج. على شدة الحالة.

قد يعاني المريض من العديد من الأعراض التي تعيق نشاطه اليومي، وينقسم العلاج بين علاج طبيعي وعلاج جراحي، ويتم تحديد طريقة العلاج من قبل الطبيب المختص في الحالة.

طرق علاج الانزلاق الغضروفي

هل يمكن علاج الانزلاق الغضروفي نهائيًا هناك العديد من طرق العلاج التي تعمل على علاج الانزلاق الغضروفي والتي تنقسم إلى

1- العلاج الطبيعي

يقوم الطبيب بإحالة المريض إلى أخصائي العلاج الطبيعي للمريض، حيث يعد من أفضل الحلول التي يلجأ إليها الطبيب، خاصة إذا كانت حالة المريض غير خطيرة، حيث يقوم الطبيب بإجراء العلاج الطبيعي باستخدام الأجهزة والتمارين.

تساعد هذه التمارين والأجهزة على تقوية منطقة أسفل الظهر والتي تعد سببًا رئيسيًا للعديد من الاضطرابات في الغضروف، حيث تعمل هذه التمارين على تخفيف الآلام التي يعاني منها المريض في منطقة الظهر.

3- العلاج البديل

هناك بعض الطرق التي يمكن للمريض القيام بها لتخفيف الألم والأعراض، حيث يقوم المريض بتدليك المنطقة المصابة للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، ويمكن أيضًا علاج هذه المشكلة عن طريق علاج العظام، ويمكن عمل العلاج اليدوي للمساعدة في تقليل الألم، أو اللجوء إلى وخز الظهر بالإبر.

على الرغم من عدم وجود دراسات أثبتت فاعلية هذا الدواء، إلا أن هناك العديد من التجارب التي استطاعت التعافي من هذه المشكلة بهذا العلاج.

2- العلاج الدوائي

يصف الطبيب بعض الأدوية التي تعمل على إرخاء العضلات، وذلك للمساعدة في تخفيف الآلام التي يعاني منها المريض نتيجة انزلاق العضلات. يمكن استخدامها دون استشارة الطبيب، بما في ذلك الإيبوبروفين والنابروكسين.

كما يوجد عدد من الحقن التي تستخدم للتخلص من الالتهابات في المناطق التي تقع في منطقة الأعصاب.

3- العلاج الجراحي

قد تتطلب حالة المريض في بعض الأحيان تدخل جراحي من قبل الطبيب، نظرا لشدة الحالة، قد يقوم الطبيب بإجراء تدخل جراحي للتخلص من الجزء المصاب في الغضروف، ولكن هناك حالات أخرى تتطلب إزالة الجزء المصاب من الغضروف. كامل الغضروف بسبب شدة الإصابة، ويتم وضع غضروف صناعي آخر.

لكن الطبيب لا يلجأ إلى هذه العملية إلا إذا كان يعاني من إعاقة تعيق قدرته على المشي وضعف عضلي وضمور، فالطبيب يعاني من سلس البول، لكن هل يمكن الشفاء التام من انزلاق غضروفي على الرغم من التدخل الجراحي، قد يصاب المريض بانزلاق غضروفي مرة أخرى بنسبة تصل إلى 10٪.

يجب الالتزام بأي من هذه العلاجات لمدة شهر على الأقل حتى يتم تغييرها وتجربة أنواع أخرى من العلاجات.

ما هو القرص المنزلق

إصابة كبار السن بالانزلاق الغضروفي ناتجة عن تآكل فقرات الغضروف الموجودة في أسفل الظهر، والشيخوخة، وهي من المشاكل الطبيعية التي يواجهها كبار السن. بينما قد يعاني الشباب من هذه المشكلة نتيجة وجود بعض الثقوب في الغشاء الخارجي المحيط بالغضروف مما يتسبب في انزلاق المادة الموجودة بين هذه العضلات مما يؤثر على هذه العضلات.

أسباب الانزلاق الغضروفي

بعد معرفة ذلك، هل يمكن علاج الانزلاق الغضروفي نهائيًا من الضروري تحديد بعض الأسباب التي تسهم في إصابة المريض بالانزلاق الغضروفي، وهذه الأسباب هي

يعاني المريض من ضعف عضلي.

أصيب المريض بجروح خطيرة في الظهر.

القيام برفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر.

المعاناة من الجفاف.

شيخوخة

القيام بحركات خاطئة قد تسبب التواء في العضلات أو الغضاريف.

تسبب السمنة الانزلاق نتيجة ضغط الجسم على منطقة أسفل الظهر.

التواء في الفقرات القطنية التي تقع في الظهر.

التعرض لحادث تسبب في إصابات في الظهر.

جلوس المريض لفترات طويلة بطريقة خاطئة مما يسبب خمول الغضروف.

يعاني المريض من ضعف الأربطة التي تساعد على تقوية الغضروف.

وجود بعض الإصابات في قرص منطقة الظهر.

لا تمارس الرياضة بانتظام.

أنواع الانزلاق الغضروفي

الانزلاق الغضروفي ليس فقط نوع واحد يمكن التعامل معه، ولكنه أكثر من نوع، حيث يوجد انفتاق القرص القطني والرقبي والصدري، وسنتعرف على كل نوع على حدة من خلال الفقرات التالية.

1- فتق القرص القطني

يعاني المريض من ذلك نتيجة الضغط الشديد على الأعصاب، أو القيام ببعض الحركات الخاطئة والعديد من الأسباب الأخرى. يعتبر هذا النوع من أكثر الأنواع انتشارًا، ويبدأ من بداية العنق حتى منطقة أسفل الظهر، ويؤدي إلى سلس بول وتنميل في الساقين، وعدم قدرة المريض على الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

2- الانزلاق الغضروفي العنقي

يُصاب المريض بهذا النوع نتيجة تآكل الغضروف نتيجة الشيخوخة أو الجلوس لفترات طويلة، والتي قد تكون نتيجة لوجود بعض العوامل الوراثية.

عندما يعاني المريض من هذا النوع، فإنه يعاني من العديد من الأعراض، وهي الشعور بألم شديد في الكتف، وصداع، وخز في الذراعين، وعدم القدرة على الوقوف أو المشي نتيجة زيادة شدة الألم.

3- فتق القرص الصدري

يعاني عدد قليل من المرضى من هذا النوع، يوجد غضروف بين كل فقرة، لكن حركة هذا الغضروف تكون ضعيفة نتيجة وجود الضلوع. في الصدر والرقبة، ويشعر المريض أحيانًا بالصداع.

أعراض الانزلاق الغضروفي

هل يمكن علاج الانزلاق الغضروفي نهائيًا قبل طرح هذا السؤال لا بد من معرفة أن هناك بعض الأعراض التي قد يعاني منها المريض نتيجة لهذا الانزلاق، ومن هذه الأعراض

عدم القدرة على الوقوف لفترات طويلة بسبب ضعف العضلات.

يعاني المريض من آلام أسفل الظهر، وقد يصل هذا الألم إلى الساقين.

الشعور ببعض الاضطرابات والتشنجات الشديدة في الظهر.

عدم القدرة على المشي

التعب الشديد عند القيام بأي عمل لا يتطلب جهداً.

الشعور بتنميل في القدمين.

المعاناة من تشنجات عضلية.

عدم القدرة على تحريك الرقبة للأمام أو للخلف بسبب شدة الألم، وهذا ينطبق إذا كانت الإصابة في الرقبة.

معاناة من آلام في الكتف والذراعين.

تشخيص الانزلاق الغضروفي

عندما يصف المريض أعراضه للطبيب، هل يمكن علاج الانزلاق الغضروفي نهائيًا يأمر الطبيب بإجراء بعض الفحوصات للتأكد من وجود انزلاق غضروفي، ونوع الانزلاق الغضروفي الذي يعاني منه المريض، ومن هذه الفحوصات

فحص التاريخ الطبي للشخص ومعرفة نوع الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يستخدمها.

يأمر الطبيب بإجراء فحص بالأشعة المقطعية للظهر.

يُطلب من المريض أيضًا إجراء أشعة سينية لرؤية القسيمة بوضوح، بالإضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي.

قم بإجراء فحوصات عصبية عضلية على منطقة الإصابة.

نتيجة هذه الفحوصات يحدد الطبيب العلاج الذي يناسب حالة المريض.

نصائح لعلاج الانزلاق الغضروفي

هناك العديد من النصائح التي تساعد في تقليل فرص الانزلاق الغضروفي، أو المساهمة في علاج الإصابة، وهذه النصائح هي

عند الشعور بألم في منطقة الظهر أو وجود بعض التورمات، يفضل وضع كمية من الثلج على هذه المنطقة لتقليل شدة التورم، كما أنه يعمل على تهدئة الألم.

القيام بتمارين تساهم في مرونة العضلات.

توقف عن رفع الأشياء الثقيلة.

عدم الجلوس لفترات طويلة.

تغيير روتين الحياة.

القيام بالأنشطة التي تساهم في تنشيط الجسم، لتفادي الخمول العضلي.

غير وضعيات نومك، فقد تكون سببًا رئيسيًا للفتق الغضروفي، حيث يفضل النوم على المعدة، لتخفيف الألم أثناء النوم.

تقليل الضغط النفسي الذي يتعرض له المريض، لأن هذه الضغوط تسبب توتر الأعصاب.

عند شدة الألم، يمكنك تناول بعض المسكنات التي يمكن استخدامها بدون وصفة طبية.

يجب أن يحصل المريض على فترة راحة.

بدأت جلسات العلاج الطبيعي مبكرًا من أجل علاج هذا الانزلاق قبل أن تصبح الحالة أكثر خطورة، وذلك لتجنب التدخل الجراحي.

إن الانزلاق الغضروفي هو مرحلة من تلف المواد الغضروفية في العمود الفقري، وهو أمر عادي عند التقدم في العمر خاصة في مرحلة الكبر في السن، والجدير بالذكر أن هناك حالات بسبطة من المعرضين للإصابة بالانزلاق الغضروفي.