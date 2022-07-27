هل يمكن الشفاء من خمول الغدة الدرقية ،مجموعة كبيرة من المرضى الذين يكونوا مصابين بالتهاب الدرقية اللمفاوي الغدي المزمن يكونوا مصابون أيضًا بأمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل: القسم الأول من السكري، أو مرض الجلد الذي يطلق عليه البهاق بالإضافة إلى ذلك قد يسبب هذا الميل الوراثي للإصابة بأمراض المناعة الذاتية إلى الاصابة هذا النوع من الأمراض لدى أفراد العائلة الآخرين.

ما هي مشكلة خمول الغدة الدرقية

مشكلة الغدة الدرقية هي حالة تكون فيها الغدة الدرقية غير قادرة على إنتاج كميات هرمونات الغدة الدرقية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة جداً تقع في منطقة الرقبة وتوفر هرمونات تكمن أهميتها في أداء العديد من الوظائف الحيوية للجسم، كما أن لهذه الهرمونات دور كبير في التحكم في مستوى الطاقة في الجسم بالإضافة إلى التحكم في ضربات القلب و عدة أشياء أخرى.

هل من الممكن علاج قصور الغدة الدرقية وكيف سؤال مهم جدا للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة وهذا ما سنقدمه لكم في هذا المقال.

أسباب كسل الغدة الدرقية

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلة في الغدة الدرقية، وإليكم السطور التالية، ومن أهمها

الضعف ومشاكل المناعة

إذا كانت المناعة الذاتية للفرد تعاني من أي مشكلة فإن ذلك سيؤدي إلى مهاجمة الجسم للغدة الدرقية بشكل غير صحيح، مما ينتج عنه ضعف الغدة الدرقية مع كسلها، والجدير بالذكر أن هناك مرض ينتج عنه مهاجمة جهاز المناعة للغدة الدرقية. الغدة الدرقية وهي مرض هاشيموتو وهذا يحدث بسبب الوراثة فقط.

بعض الأدوية والعلاجات

هناك بعض الأدوية التي إذا تم تناولها ستؤدي إلى مشكلة كسول الغدة الدرقية، وهي كالآتي

الأدوية التي تحتوي على كمية كبيرة من اليود والتي تمت الموافقة عليها لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية.

العلاج الإشعاعي وهذا الدواء يستخدم لعلاج السرطان مثل سرطان عنق الرحم والغدد الليمفاوية.

يصاب الشخص أيضًا بمشكلة في الغدة الدرقية بسبب تناول الأدوية لأمراض القلب، وكذلك الأدوية للأمراض العقلية والسرطان والتهاب الكبد سي.

استئصال الغدة الدرقية

في حالة استئصال الغدة الدرقية أو استئصالها تمامًا، قد يصاب المريض في هذه الحالة بحالة من الكسل في الغدة الدرقية.

أسباب غير شائعة

هناك العديد من الأسباب غير الشائعة التي تؤدي إلى حدوث مشكلة الغدة الدرقية، وإليك أهمها

نقص اليود في الجسم.

وجود مشاكل في الغدة النخامية.

ولادة الطفل من الألف إلى الياء بعيب خلقي في الغدة الدرقية، وهذا العيب يكمن في كسله.

أعراض خمول الغدة الدرقية

تترافق مشكلة كسول الغدة الدرقية مع أعراض عديدة لكنها تختلف من شخص لآخر، وإليكم السطور التالية أبرز أعراض قصور الغدة الدرقية

بطء ضربات القلب.

الشعور بالإرهاق والتعب المزمن.

زيادة الوزن المفرطة.

الشعور بالبرد وعدم القدرة على تحمله.

يتأرجح المزاج بالإضافة إلى الشعور المستمر بالاكتئاب.

أما بالنسبة للنساء، فإن دورتهن الشهرية غير منتظمة ويمكن أن تكون قوية جدًا وشديدة جدًا.

الشعور بالإمساك

إصابة الجلد بحالة من الجفاف.

تغير في الصوت مع بحة في الصوت.

انتفاخ شديد في الوجه وخاصة حول العينين، وفي حال ظهور ذلك لا بد من التوجه للطبيب فورًا، لأن هذا من أخطر الأعراض.

تساقط الشعر المفرط.

تقلصات العضلات.

زيادة الوزن المفرطة.

ضعف الذاكرة.

الشعور المستمر بالرغبة في النوم حتى بعد النوم طوال الليل لفترات طويلة.

الشعور المستمر بالإرهاق وعدم القدرة على فعل أي شيء.

في حالة ظهور هذه الأعراض عليك، يجب عليك التوجه للطبيب مباشرة لفحص الحالة والتأكد من سلامتك حتى لا تصبح المشكلة أكثر خطورة.

هل يمكن علاج قصور الغدة الدرقية وكيف

كما ذكرنا لك سابقًا، فإن هذا السؤال مهم جدًا ويتم طرحه بشكل متزايد من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الغدة الدرقية. فيما يلي الطرق المناسبة للتخلص من مشكلة قصور الغدة الدرقية

العلاج الأساسي

يتم وصف هذا العلاج لك من قبل الطبيب، ويجب عليك اتباع الأدوية التي يصفها الطبيب في الجرعات التي يصفها لك فقط. سترى في السطور التالية بعض هذه الأدوية

ليفوثيروكسين

يتم الحصول على هذا الدواء في أكثر من شكل حبوب وكبسولات وسوائل يتم الحصول عليها عن طريق الحقن، وهذا الدواء يزيد من هرمونات الغدة الدرقية التي لا تستطيع الغدة وحدها إفرازها، ويتم الحصول على جرعة الدواء المحددة، وفي حالة نسيان الجرعة، يتم الحصول عليها على الفور تذكرها.

ليوثيرونين

يستخدم هذا الدواء لعلاج مشكلة قصور الغدة الدرقية. كما أنها تستخدم لمنع العدوى من مشكلة تضخم الغدة الدرقية. جرعة هذا الدواء تختلف من مريض لآخر ومن الضروري الاعتماد على الجرعة المحددة من الطبيب.

مكمل اليود

يعاني المرء من خمول في الغدة الدرقية نتيجة نقص اليود في الجسم. ولتجنب هذه المشكلة لابد من تناول جرعات اليود بشكل منتظم وهذا يحدث تحت إشراف طبي لتحسين العلاج.

حمية

ولتجنب هذه المشكلة لابد من إتباع نظام غذائي من أجل تحسين حالة المرض، وإليكم السطور التالية أهم التعليمات لنظام غذائي صحي

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من مكملات اليود أو اليود، في حالة إصابة المريض بمرض هاشيموتو.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الخضار والفواكه والبروتينات الحيوية وجميع البقوليات وخاصة العدس.

التقليل من تناول منتجات فول الصويا، لأنها تمنع الجسم من امتصاص أدوية الغدة الدرقية الكسولة.

من الأفضل تناول أدوية الغدة الدرقية بعد أو قبل ساعات من تناول وجبة تحتوي على ألياف غذائية، لأن الألياف الغذائية تمنع الجسم من امتصاص جميع الأدوية.

المضاعفات الناتجة عن خمول الغدة الدرقية

في حالة إهمال الحالة وعدم ذهاب المصاب إلى الطبيب والحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن، فإن هذه المشكلة ستؤدي إلى العديد من المضاعفات. فيما يلي أهمها في الأسطر التالية

من الممكن أن يصاب الشخص المريض بتضخم القلب أو الفشل التام للقلب. احتباس السوائل حول الرئتين. وجود مشاكل في ضربات القلب. زيادة بحة الصوت. تساقط الشعر من الرأس والحواجب فقر دم. فقدان السمع الدائم.

من المرجح أن يعاني الأشخاص من خمول الغدة الدرقية

هناك مجموعات معينة أكثر عرضة للتعرض لهذه المشكلة، وفي الأسطر التالية أهم هذه الفئات هي

البالغون الذين تجاوزوا سن الخمسين ولكن يتأثرون أيضًا بمن هم دون هذا العمر.

تتعرض النساء لهذه المشكلة أكثر من الرجال.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي للمرض. والجدير بالذكر أن هذا المرض لن يظهر في الجيل الأول، بينما سيظهر في الجيل الثاني.

أولئك الذين يعانون من بعض أمراض المناعة الذاتية هم أكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.

أولئك الذين يتناولون الأدوية التي تؤدي إلى كسل الغدة الدرقية.

سوف نذكر بعض الأنباء السعيدة هي أن علاج هذا المرض سهل جدًا، وفي اغلب الحالات تزول الأعراض مع العلاج و يتكون العلاج من تناول هرمون الغدة الدرقية الذي يكون بديل بشكل دائم، والذي يسمى ليفوثيروكسين (Levothyroxine) والذي يستعمل خلايا الجسم هذا الهرمون البديل للتعويض عن الهرمونات التي لا تولدها الغدة الدرقية.