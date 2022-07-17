هل يمكن تجديد الاستمارة بدون تسديد المخالفات فِيْ السَعُودِيْة

كل شخص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يتساءل عن إمكانية تجديد الاستمارة، لكن هل هذا الأمر يستدعي دفع المخالفات المرورية أم لا تقدم الإدارة العامة للمرور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخدمات المختلفة لجميع الأشخاص سواء كانوا مقيمين أو مواطنين داخل أراضي المملكة، وسنقوم اليوم بشرح إجابة عما إذا كان من الممكن تجديد الاستمارة دون دفع الغرامات. بالإضافة إلى تفاصيل أخرى.

تجديد الاستمارة دون دفع غرامات

أصدرت الإدارة العامة للمرور السَعُودِيْة كافة التفاصيل المتعلقة باستمارة السيارة، لكنها أجابت على السؤال هل يمكن تجديد النموذج دون دفع الغرامات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

كيفِيْة تجديد الاستمارة

يمكنك تجديد تسجيل السيارة باتباع بعض الخطوات المحددة وهِيْ كالتالي

انتقل إلى الرَابِطْ الرسمي لبوابة أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفِيْد، ثم أدخل كلمة المرور.

أدخل السجل المدني، الرمز المرئي، ثم اختر المرور، ثم اختر خدمة المركبات.

اختر خانة تجديد تسجيل المركبة، ثم اضغط تجديد، ثم اضغط على سداد.

انقر فوق دفع جميع تذاكر المرور، ثم انقر فوق تحقق دوري.

انقر فوق التأمين ثم انقر فوق تجديد النموذج بالكامل.

شُروطْ تجديد الاستمارة

هناك مجموعة من الشُروطْ التي يجب توافرها لتجديد تسجيل السيارة وهِيْ

من الضروري تقديم وثيقة تأمين على السيارة ويجب أن تكون سارية وغير منتهِيْة الصلاحية.

يجب أن تكون شهادة الفحص الفني سارية المفعول.

يجب دفع رسوم تسجيل المركبة.

دفع جميع المخالفات المرورية.

يجب ألا تقل فترة صلاحية النموذج الصالح عن 180 يومًا.

رسوم تجديد النموذج

الإدارة العامة للمرور السَعُودِيْة هِيْ التي حددت رسوم تجديد نموذج السيارة والتي بلغت 100 ريال سعودي، كَمْا أن رسوم التجديد من الأمور المهمة التي يجب القيام بها لتجديد نموذج السيارة من خلال الاستمارة الرسمية على الإنترنت. منصة أبشر للحصول على شكل جديد.