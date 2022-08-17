هل يمكن تجديد بطاقة الهوية عبر أبشر بعد انتهائها

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية من خلال تطبيق أبشر بعد انتهاء صلاحيتها، لكن يجب التوجه إلى أقرب مكتب.
جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله “هل يمكن تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر حتى بعد انتهاء صلاحيتها قبل 4 أشهر”
تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر
و قبل؛ ذكرتنا الحالة الاجتماعية بخطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، وذلك من خلال 4 خطوات سهلة وبسيطة.
اشترطت الشروط أنه يجب اتباع الخطوات التالية للتجديد
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر وانقر على خيار الخدمات في علامة التبويب خدماتي.
- اختر الحالة الاجتماعية ثم اختر تجديد الهوية.
- اقرأ الحالات الصحيحة للصورة وقم بتنزيل صورة الملف الشخصي.
- اختر العنوان الوطني لاستلام الهوية ودفع تكاليف الشحن.
ضوابط الحضور عند تجديد الهوية الوطنية
كما أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الضوابط التي يجب مراعاتها عند حضور تجديد الهوية الوطنية.
وأكدت الوكالة أن الفحوصات تشمل المساعدة بالملابس السعودية الرسمية أو الثوب أو الشماغ أو الغترة.
وأضاف أنه يمكن الحضور بفستان ملون إذا أردت.
جدد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها
وأكد أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل ستة أشهر (180 يومًا) من تاريخ انتهائها.
وحول المستندات المطلوبة والصورة الشخصية، قال إنه لا يشترط إحضار أي مستند، طالما أن المستفيد لديه صورة وبصمة مسجلة في النظام.