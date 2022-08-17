هل يمكن تجديد بطاقة الهوية عبر أبشر بعد انتهائها

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية من خلال تطبيق أبشر بعد انتهاء صلاحيتها، لكن يجب التوجه إلى أقرب مكتب.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله “هل يمكن تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر حتى بعد انتهاء صلاحيتها قبل 4 أشهر”

تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

و قبل؛ ذكرتنا الحالة الاجتماعية بخطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، وذلك من خلال 4 خطوات سهلة وبسيطة.

اشترطت الشروط أنه يجب اتباع الخطوات التالية للتجديد