هل يمكن تقسيط مبلغ إيصال خدمة الكهرباء لمنزل جديد

وأكدت شركة الكهرباء أنه لا يمكن دفع رسوم توصيل الخدمة على أقساط لمنزل جديد، ويجب دفع كامل المبلغ لإكمال الطلب.

جاء ذلك ردًا على رد هيئة الكهرباء على استفسار مواطن بهذا الشأن عبر حساب خدمة عملاء الكهرباء على موقع تويتر.

في وقت سابق، أعلنت شركة الكهرباء عن تقديم 5 خدمات جديدة للمشتركين، في إطار جهودها لتحسين وزيادة موثوقية الخدمة الكهربائية، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المراقبة المباشرة لمعدلات الاستهلاك وخصائصها. مقارنة.

خدمات جديدة

وأوضحت شركة الكهرباء أن الخدمات الجديدة ستتيح للمشتركين مراقبة نمط الاستهلاك ومقارنة الاستهلاك الشهري أو الأسبوعي أو اليومي، من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيق الكهرباء.

قراءة العداد عن بعد

أشارت إلى إمكانية حصول المشترك على قراءة عن بعد للعداد ؛ تحقق من معدلات استهلاكك من خلال التطبيق الإلكتروني للكهرباء، ودعوة مشتركيك لتنزيل تطبيق الشركة للاستفادة من الخدمات المختلفة المتاحة.