هل يمكن توثيق تغريدات تويتر والثريد كملكية فكرية لصاحبها

وأوضح المتحدث باسم هيئة الملكية الفكرية، ياسر الحكمي، طرق تسجيل الملكية الفكرية للمصنفات المكتوبة، مشيرًا إلى أن تسجيل الملكية هو أحد المسارات التي فتحتها الهيئة مؤخرًا في مسائل حقوق الملكية الفكرية.

فيديو | المتحدث باسم الملكية الفكرية التغريدات على تويتر يمكن توثيق “عصيدة” كملكية فكرية لمالكها# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/6KWANv3UTg

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 24 يونيو 2022

نظام حقوق النشر

وتابع الحكمي خلال لقائه ببرنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية “اليوم نظام حقوق التأليف والنشر يقول أن الحماية تبدأ من تاريخ النشر. واليوم إذا كان لديك هريسة إبداعية في مجال معين أو صورة محمي من تاريخ نشره طيلة حياة المؤلف وبعد 50 عاما من وفاته، لكن الهيئة اعتبرت اليوم أن هناك مبدعين يريدون شهادات يستغلون من خلالها المصنف داخليا أو خارجيا.

نظام التسجيل الاختياري

وأضاف “أصدرت الهيئة نظام تسجيل اختياري عن طريق والدة صاحب العمل سواء كان كتابا أو رسما أو صورة أو أي شيء يرفعها ويأخذ شهادة توثق ملكيته وتمكنه من الاستفادة من . أو أعلن عنه حتى تخبر الناس أن هذا الإبداع ملكي وأن أي شخص يريد الاستفادة منه، يتصل بي “.