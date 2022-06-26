هل يمكن علاج تساقط الشعر بالبلازما البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) هي علاج يستخدمه الأطباء لتسريع الشفاء في مناطق مختلفة من الجسم. هذا يمكن أن يساعد في استعادة نمو الشعر.

عادةً ما يستخدم الأطباء هذا العلاج عندما يكون تساقط الشعر ناتجًا عن الصلع الوراثي، وهي حالة شائعة تتسبب في تقلص بصيلات الشعر لدى الرجال، وهذا ما يسمى الصلع الذكوري النمطي.

على الرغم من أن تقنية PRP هي تقنية جديدة نسبيًا، إلا أن هناك بعض الأدلة العلمية التي تشير إلى أنها يمكن أن تعزز نمو الشعر.

في هذه المقالة، نصف كيف يستخدم الأطباء PRP لعلاج تساقط الشعر وما يقوله الباحثون عن فعاليته.

ما هو PRP

لفهم كيفية عمل PRP، من المهم التعرف على الدور الذي تلعبه الصفائح الدموية في الشفاء.

الصفائح الدموية هي مكون من مكونات الدم، جنبا إلى جنب مع خلايا الدم الحمراء والبيضاء. عندما يكون الشخص مصابًا، فإن الصفائح الدموية هي واحدة من “المستجيبين الأوائل” للجسم الذين يمدون يدهم لوقف النزيف وتعزيز الشفاء.

تكهن الباحثون أنه إذا تمكنوا من استخراج الصفائح الدموية المركزة وحقنها في المناطق المصابة من الجسم، فيمكنهم تسريع الشفاء.

لإنتاج PRP، سيأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة من الدم ويضعها في جهاز يسمى جهاز الطرد المركزي. يدور هذا الجهاز بوتيرة سريعة ويفصل بين مكونات الدم. ثم يتم استخراج الصفائح الدموية للحقن.

يحتوي PRP على مجموعة من عوامل النمو والبروتينات التي تسرع إصلاح الأنسجة. نظرًا لأن بعض أنواع تساقط الشعر ناتجة عن تلف بصيلات الشعر، فقد تكهن الباحثون في البداية بأن البلازما الغنية بالصفائح الدموية قد تساعد في إعادة نمو الشعر عن طريق عكس العملية التي تحدث في الصلع الوراثي.

منذ ذلك الحين، أصبح PRP طريقة شائعة لاستعادة نمو الشعر. استخدم الأطباء أيضًا PRP لعلاج إصابات الأوتار والعضلات والأربطة، مثل الإصابات التي يتعرض لها الأشخاص أثناء الأنشطة الرياضية.

هل علاج تساقط الشعر بالبلازما فعال حقًا

في عام 2022، أجرى فريق من الباحثين ة منهجية للأبحاث حول PRP كعلاج لتساقط الشعر. تظهر نتائجهم في مجلة الجراحة التجميلية.

ركز التحليل في النهاية على 11 ورقة بحثية تضمنت ما مجموعه 262 مشاركًا من الذكور يعانون من تساقط الشعر. وفقًا للمؤلفين، أظهرت معظم الدراسات أن حقن PRP تقلل من تساقط الشعر وتزيد قطر وكثافة نمو الشعر.

ومع ذلك، فقد أقروا بأن العلاج مثير للجدل وأشاروا إلى أن أحجام العينات الصغيرة وضعف جودة البحث كانت من بين العوامل التي حدت من تحقيقاتهم.

فحصت أحدث ة منهجية من عام 2022، نُشرت في مجلة الجراحة الجلدية، نتائج 19 دراسة تثبت صحة PRP كعلاج لتساقط الشعر. جمعت هذه الدراسات 460 شخصًا في المجموع. وفقًا لمؤلفي الة، أفادت معظم الدراسات أن علاجات PRP تسببت في إعادة نمو الشعر لدى الأشخاص المصابين بالثعلبة الأندروجينية والثعلبة البقعية.

اعتبر مؤلفو الة التكميلية للدراسات السريرية، التي نشرتها المجلة الدولية للأمراض الجلدية النسائية، أن PRP علاج “واعد” لتساقط الشعر، بناءً على النتائج التي توصلوا إليها.

ومع ذلك، لاحظ الفريق أنه نظرًا لأن الباحثين والعيادات المختلفة يستخدمون الاستعدادات المختلفة، وأطوال الجلسات، وتقنيات الحقن لإدارة البلازما الغنية بالصفائح الدموية، فقد تختلف آثارها.

في هذه المرحلة، بدون بروتوكول حقن موحد، أوضح المؤلفين، أنه من الصعب استنتاج فعالية العلاج.

إجراء

الخطوات التالية هي مثال على نهج شائع لحقن PRP لتساقط الشعر

يقوم طبيب متخصص بسحب الدم من وريد في الذراع.

يضعون عينة الدم في جهاز طرد مركزي.

يقوم الطرد المركزي بتدوير الدم عن طريق فصل مكوناته.

أخصائي رعاية صحية يستخرج الصفائح الدموية باستخدام حقنة.

يقوم الطبيب بحقن الصفائح الدموية في مناطق مستهدفة من فروة الرأس.

يمكن أن تستغرق العملية برمتها حوالي ساعة وقد تتطلب عدة جلسات. بعد تلقي العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، يمكن للشخص عادة استئناف الأنشطة العادية دون أي قيود.

كم من الوقت سوف يستغرق

PRP ليس علاجًا للحالات التي تسبب تساقط الشعر. لهذا السبب، يجب أن يتلقى الشخص علاجات متعددة بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية مع مرور الوقت للحفاظ على نتائج نمو الشعر. وينطبق الشيء نفسه على الأدوية التي يستخدمها الأطباء عادة لعلاج الثعلبة الأندروجينية، مثل المينوكسيديل الموضعي (ريجين) والفيناسترايد الفموي (بروبيكيا).

تختلف توصيات الطبيب حول عدد المرات التي يجب أن يكون فيها الشخص مصابًا بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية وفقًا لحالة الشخص ونتائج العلاج الأولي. قد يقترح طبيبك حقن المداومة كل 3 إلى 6 أشهر بمجرد السيطرة على تساقط الشعر.

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آثاره الجانبية

نظرًا لأن محلول PRP مصنوع من مكونات دم الشخص، فهناك خطر ضئيل من حدوث رد فعل لدى الشخص نفسه.

ومع ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يخضعون لعلاجات PRP لتساقط الشعر من الآثار الجانبية التالية

ألم خفيف في موقع الحقن

تورم

الم في الراس

نزيف مؤقت في موقع الحقن

فهرس

وجد الباحثون دليلاً على أن PRP يمكن أن يؤدي إلى نمو شعر جديد. ومع ذلك، بسبب قيود هذه الدراسات مثل أحجام العينات الصغيرة والتباين في التقنية والبروتوكول بين الأطباء، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد فعالية PRP.

يجب على الأطباء والباحثين أيضًا تحديد أفضل المرشحين لـ PRP وتطوير بروتوكولات علاج شاملة.

في الوقت الحالي، يجب على أي شخص يعاني من تساقط شعر خفيف إلى متوسط ​​ومهتم بـ PRP أن يسأل الطبيب عما إذا كان من المحتمل أن يستفيد من العلاج.

هل يمكن علاج تساقط الشعر بالبلازما