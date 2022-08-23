هل يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة أداء العمرة

ذكرت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن لحاملي تأشيرة الزوار التسجيل في تطبيق العمرة، وإصدار تصاريح لأداء العمرة وزيارة رياض الأطفال المشرفة باستخدام تطبيق العمرة.

شروط إصدار تصريح العمرة

وقالت وزارة الحج والعمرة لأداء العمرة، يجب إصدار تصريح من تطبيق “العمرة” بشرط ألا تكون مصابًا أو مخالطًا لشخص مصاب بفيروس كورونا.

بدأ موسم العمرة مع بداية شهر محرم 1444 هـ، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بمنح تصاريح ودفاتر المواعيد عبر تطبيق العمرة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج والزوار لأداء العمرة. بسلام وهدوء.

اشتملت اشتراطات إصدار تصاريح العمرة على أمن الحالة الصحية، بحسب تطبيق توكلنا، بحيث يتم إلغاء تصريح من ثبتت إصابته أو على اتصال بأحد مرضى كورونا من خلال التطبيق.

توافر العمرة لجميع التأشيرات

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة سمحت لحاملي جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم لأغراض السياحة والزيارة بأداء العمرة أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة التي حصلت على تأشيرات من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن. .