هل يمكن للعزباء الحصول على دعم سكني

أكد برنامج سكني أن العزاب لا يمكنهم التقديم كمتقدم أساسي لأنهم لا يستوفون شرط الأسرة، ولكن يجب إرفاق طلب أحد الوالدين إذا كان أحد الوالدين يستوفي شروط الأهلية.

ولدى سؤاله عن ذلك عبر تويتر، قال البرنامج بالإمكان معرفة جميع شروط وضوابط برنامج سكني من خلال زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي هنا.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو عن طريق الاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، والذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصميمات التي تناسب احتياجاته ورغباته.

الدعم السكني

برنامج “سكني” هو أحد برامج وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، والذي يقدم قروضاً عقارية مدعومة للأسر السعودية حتى يتمكنوا من امتلاك منزلهم الأول، للفئات التي يحددها البرنامج، ومنها المطلقات والأرامل.

يختار المستفيدون أحد المنازل قيد الإنشاء، والذي يوفره البرنامج من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيقه الذكي على الهواتف المحمولة.