هل يمكن للمستفيدين الجمع بين خيارين من الخيارات الـ9 لسكني

أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن من تنطبق عليه شروط الدعم الإسكاني ويوقع على عقد تمويل جديد يحق له الاستفادة من خيارات التمويل والإسكان المتنوعة التي يقدمها برنامج سكني.

وأضاف العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، أن المستفيد من الدعم الإسكاني لمنتجات قروض الرهن العقاري المدعوم لا يحق له الجمع بين خيارين من الخيارات التسعة المتاحة.

5 حزم دعم

في وقت سابق، أطلق وزير الإسكان والشؤون القروية والبلدية، ماجد بن عبدالله الحقيل، 5 حزم دعم اختيارية ضمن المزيد من الحلول والخيارات للمستفيدين من برنامج “سكني”، وذلك بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل وتماشياً مع احتياجاتهم. مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية. خيارات الدعم للمستفيدين من برنامج “سكني” تصل إلى 9 خيارات.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو من خلال الاستفادة من القرض المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة الذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسب احتياجاته ورغباته.

الدعم السكني

برنامج “سكني” هو أحد برامج وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، والذي يقدم قروضاً عقارية مدعومة للأسر السعودية حتى يتمكنوا من امتلاك منزلهم الأول، للفئات التي يحددها البرنامج، ومنها المطلقات والأرامل.

يختار المستفيدون أحد المنازل قيد الإنشاء، والذي يوفره البرنامج من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيقه الذكي على الهواتف المحمولة.