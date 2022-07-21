هل يمكن للمطلقة إضافة أبنائها في الضمان الاجتماعي المطور

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسار حول إمكانية قيام المطلقة بإدماج أطفالها في الضمان الاجتماعي، مع العلم أن الأب يرسل لهم نفقة شهرية.

قالت التنمية الاجتماعية، عبر حسابها على تويتر، إن نظام الضمان الاجتماعي المطور يعتبر أفراد نفس المسكن أسرة واحدة، وفي حالة إقامة المطلقة مع أقاربها يتم تسجيلها على أنها تابعة للدعم المالي.، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل إذا أثبتت استقلاليتك.

شروط الضمان الاجتماعي للمطورين

يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي ما يلي