هل يمكن للمطلقة الحصول على دعم سكني

وجدد برنامج سكني التأكيد على إمكانية قيام المطلقات بتقديم دعم سكني في حال استيفاء الشروط.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “يمكن لأخواتنا المطلقات التقدم إذا تم استيفاء الشروط ومعايير الأهلية، بما في ذلك عامان منذ الطلاق، ويمكنهن زيارة القواعد التنفيذية لتنظيم الدعم. إلى المنزل من خلال الرابط التالي https//sakani.sa. “

جاء ذلك رداً على سؤال من أحد المواطنين قالت خلاله “عندي سؤال حول حق المطلقة في دعمي السكني، هل يشترط مرور عامين على انفصالها مع العلم أنه يعيل 3 أطفال ويسكن في منزل مستأجر

هل يمكن للأفراد الحصول على مساعدة في السكن

و قبل؛ أكد برنامج سكني أن العزاب لا يمكنهم التقديم كمتقدم أساسي لأنهم لا يستوفون شرط الأسرة، ولكن يجب إرفاقهم بطلب أحد الوالدين إذا كان أحد الوالدين يستوفي شروط الأهلية.

ولدى سؤاله عن ذلك عبر تويتر، قال البرنامج بالإمكان معرفة جميع شروط وضوابط برنامج سكني من خلال زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي هنا.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو عن طريق الاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، والذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصميمات التي تناسب احتياجاته ورغباته.