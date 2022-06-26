هل يمكن لمستفيد حساب المواطن المُستبعد بسبب الأهلية التقديم مجدداً

أوضح برنامج حساب المواطن أن المستفيد الذي تم استبعاده بسبب عدم الأهلية لا يمكنه إعادة التقديم على البرنامج مرة أخرى، بعد أن تجاوزت فترة الاعتراض 3 أشهر.

وأكد البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين على “تويتر”، أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد من المتقدمين للدعم من خلاله، مشيرا إلى أنه تتم ة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

55- دفع حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار أحد المستفيدين عن توقف الدعم وإمكانية إعادة تقديم الاعتراض بعد انقضاء المدة المسموح بها للاعتراض.

وكان برنامج حسابات المواطنين قد أودع في السابق 1.8 مليار ريال مخصصة لدعم يونيو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الأهلية في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد واستمر.

تعويض بأثر رجعي

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه أكثر من 120 مليار ريال منها مليار و 45 مليون ريال كتعويض عن مدفوعات سابقة.

وصرح مدير عام الاتصال ببرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الدعم للأسرة 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر إلى أكثر من 1.9 مليون رب أسرة، حيث شكلوا 94٪، في حين بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون، والمنتسبين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الأهلية أكثر من 120 ألف مستفيد، 6٪ من اجمالي المستفيدين الرئيسيين.

عدد أرباب الأسر

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92٪، فيما بلغت نسبة ربات الأسر 8٪، في حين بلغت نسبة النساء العاملات لحسابهن 44٪، والرجال العاملين لحسابهم 56٪. أن 82٪ من مجموع العاملين لحسابهم الخاص حصلوا على المنفعة الإجمالية، بينما حصل 18٪ على المنفعة الجزئية والدنيا.

شروط الأهلية والأهلية

للوفاء بمتطلبات الأهلية في البرنامج، يجب أن يكون المسجل سعوديًا، باستثناء ابن وابنة مواطن غير سعودي، أو زوج أو زوجة، وحاملي بطاقة التنقل، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. المملكة. حتى لا تكون مقيمًا خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما يثبت أن المستفيد ليس في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي تم الكشف عنها تتفق مع بيانات الجهات المختصة، بينما تعتمد معايير الأهلية على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها والأعمار. من المعالين إذا كان عمرهم أكبر أو أقل من 18 عامًا.