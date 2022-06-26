هل يمكن وضع الزيت بعد الكيراتين هل يمكن استخدام زيت جوز الهند أو زيت الأرغان أو زيت الزيتون بعد علاج الكيراتين

في حالة صديقتي، كان لديها علاج الكيراتين لتنعيم تجعيدها الجامح. لقد سئمت من استخدام مجفف الشعر والمكواة كل يوم.

في حالتي، قررت إجراء علاج بالكيراتين لتغذية شعري والتخلص من التجعد الذي يجعل الشعر إسفنجيًا ).

عندما غادرنا غرفة المعيشة، أدركنا شيئًا ما. لم نسأل المصمم لدينا إذا كان بإمكاننا استخدام الزيوت على الشعر المعالج بالكيراتين.

لذلك اتخذت أنا وصديقي سوزانا قرارًا. لمدة أسبوعين، استخدم شخص الزيوت والآخر لم يستخدمها.

بعد ذلك، إذا كان الزيت يعمل جيدًا مع الكيراتين، يمكن للشخص الآخر دمج الزيت في روتينه اليومي.

إنها تلك الأشياء الصغيرة عن الصداقة التي تجعلها ممتعة وليست مملة.

لخلط الأشياء قليلاً، أخذت “الجزء الجاد” وجربت زيوتًا مختلفة على شعري.

قبل شهرين بدأت في استخدام زيت جوز الهند وزيت الأرجان في شعري.

صديقتي لم تستخدم أي زيت، هل تريد أن تعرف ما حدث بعد شهرين.

هل من المقبول استخدام الزيوت في علاج الكيراتين أم يمكن أن تدمر الزيوت علاجك

سأخبرك الآن. لكن أولاً، دعني أخبرك ما هي الزيوت التي أستخدمها وكيف قمت بتطبيقها على شعري.

زيت جوز الهند للشعر المعالج بالكيراتين

أول شيء أريد أن أوضحه هو أنه يجب عليك استخدام زيت جوز الهند بنسبة 100٪، وهذا يعني عدم التقليد أو المزج مع المكونات الأخرى.

لماذا يعمل زيت جوز الهند

يتغلغل في بصيلات الشعر ويغذي ألياف الشعر.

أيضًا، في كثير من الحالات، إذا قمت بإجراء علاج الكيراتين كل ثلاثة أشهر، فسوف تقلل الضرر الذي يلحق بشعرك أثناء العملية.

أخيرًا، يبرز زيت جوز الهند لمعان الكيراتين.

نظرًا لأن زيت جوز الهند شبه صلب، يجب أولاً تسخينه في حمام ماري.

ثم ضعي كمية صغيرة على شعرك وضعيه على خصلات شعرك وفروة رأسك.

قم بالتدليك بلطف بحركات دائرية للمساعدة في تسهيل امتصاص الزيت.

في حالتي، تركتها تجلس طوال الليل وفي صباح اليوم التالي قمت بشطفها جيدًا بالماء الفاتر.

أنا أستخدم زيت جوز الهند هذا، لكن يمكنك استخدام ما تفضله.

زيت جوز الهند هذا جاهز للاستخدام دون الحاجة إلى تسخينه في حمام ماري.

بالإضافة إلى أنها تلطف شعري. تمكنت من التخلص من الحكة المزعجة في فروة رأسي واستمررت في الحك حتى أصبت بجروح صغيرة في فروة رأسي.

أستخدم زيت جوز الهند مرة واحدة في الأسبوع.

كيفية استخدام زيت الأرجان بعد علاج الكيراتين

في الشهر التالي، كان التحدي هو استخدام زيت الأرغان.

كنت على استعداد لمواصلة الجزء التالي من الاختبار، حيث كانت نتائج زيت جوز الهند أكثر من ميمونة.

زيت الأرجان مكون طبيعي يستخدم غالبًا في علاجات التجميل.

هذه الأعجوبة تأتي من المغرب. استخدمه الفينيقيون حوالي 600 قبل الميلاد. نعم، عندما كانوا لا يزالون يعرفون القليل عن الكيراتين. إنه فيتامين A و C و E النقي، الذي يحفز إنتاج الخلايا داخل ألياف الشعر.

ما فعلته هو استخدامه على نهايتي المتقصفة كبلسم يترك على الشعر. أعطت شعري لمسة نهائية ناعمة وخالية من التجعد.

شيء آخر اكتشفته هو أنني عندما استخدمت المكواة المسطحة لتكثيف تأثير الكيراتين على شعري، أضع قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت الأركان على شعري، أستخدم المكواة وعلى الفور يصبح شعري أكثر لمعانًا ومحميًا من الحرارة. للمكواة ومجفف الشعر.

ما وجدته مع زيت الأركان هو أنه ليس دهنيًا في شعري وأن بضع قطرات منه تكفي أيضًا، فأنا أسبح مرتين في الأسبوع.

واكتشفت أنه بعد ممارسة التمارين الرياضية في حمام السباحة، أغسل شعري وأضع بضع قطرات من زيت الأرغان على رأسي.

جعل شعري غير حساس للكلور، بينما ظل علاج الكيراتين سليما لفترة أطول.

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الحكم النهائي ما هي الزيوت الأفضل للعناية بآثار علاج الكيراتين وجعله يدوم لفترة أطول

بعد شهرين من استخدام زيت جوز الهند وزيت الأرجان على شعري، قابلت سوزانا وقارنت النتائج.

بدا شعري أكثر لمعانًا وصحة.

أيضًا، لست بحاجة إلى استخدام مجفف شعر للحفاظ على شعري المجعد في مكانه.

هذه المرة، يبدو أنني حصلت على أفضل نصيب من الصفقة مع سوزانا.

أنا دائمًا أهتم بالتفاصيل الأخرى حتى يدوم الكيراتين لفترة أطول في شعري.

على سبيل المثال، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدمين فيها علاج الكيراتين، فتجنبي تبلل شعرك خلال الأيام الثلاثة الأولى.

أيضًا، تجنبي تسريحة ذيل الحصان أو شد شعرك للوراء بأي طريقة أخرى، حيث تستمر بروتينات الكيراتين في العمل على شعرك ويمكن أن تترك علامات.

أخيرًا، تجنبي استخدام الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية لشعرك.

هل يمكن وضع الزيت بعد الكيراتين