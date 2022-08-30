هل ينتقل الايدز بدون ايلاج، ليس من المستطاع نقل فيروس قلة المناعة البشرية الذي يسمى الايدز إلا عن طريق مجموعة من سوائل الجسم – الدم، السائل المنوي (المني) و السوائل المستقيمية، والسوائل المهبلية من انسان متعرض للاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأكثر انتشارا هو أن الناس يحصلون على فيروس الايدز أو ينقلونه من خلال الامور الجنسية واستعمال الإبر أو الحقن.

هل يمكن أن ينتقل الإيدز دون إيلاج

الإيدز هو فيروس يصيب الجسم، وهو مرض معد ينتقل من شخص لآخر بعدة طرق، أبرزها الجماع. لذلك يشعر الناس دائمًا بالخوف من الإصابة بهذا المرض لأنه مرض خطير.

حيث يهاجم جهاز المناعة ويؤثر عليه بشكل كبير مما يجعل الجسم غير قادر على مواجهة أي مرض قد يتعرض له الإنسان، وبالتالي يتعرض لأمراض مختلفة مثل أنواع العدوى والسرطان والعدوى وغيرها.

في هذا السياق يطرح السؤال هل الإيدز ينتقل دون إيلاج، والإيلاج هو إدخال القضيب في المهبل، وتتلخص الإجابة في النقاط التالية

يعتبر الاتصال الجنسي من أبرز طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين البشر، لأن الفيروس ينتقل عبر سوائل الجسم مثل الدم والإفرازات المهبلية والسائل المنوي.

وبالتالي، إذا تم إنزال السائل المنوي إلى المرأة عن طريق الإيلاج، فقد يحدث انتقال الإيدز.

أما في حالة الجماع دون إيلاج فإن معدل انتقال المرض أقل، إذ لا يحدث إلا في بعض الحالات، مثل وجود جرح في القضيب قد لامس مهبل المرأة من الخارج.

وذلك لأن الدم هو أحد الطرق التي ينتقل بها فيروس الإيدز بين الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأغشية المخاطية للأعضاء التناسلية من بين طرق انتقال الإيدز، وبالتالي في حالة وجود أي جرح في تلك الأغشية، يمكن أن ينتقل المرض دون اختراق.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيدز قد ينتقل دون إيلاج في حالة ممارسة الجنس الفموي، والذي يقصد به مص القضيب عن طريق الفم، ويزداد خطر انتقال المرض في حالة حدوث جرح في الفم.

لكن انتقال الإيدز دون إيلاج عن طريق الجنس الفموي هو بمعدل 1 / 1،000،000، حيث يصاب شخص واحد من بين 1،000،000 شخص يمارس الجنس الفموي، بالإضافة إلى أن انتقال المرض لا يحدث من المرة الأولى.

ما هو الإيدز

في سياق الحديث عما إذا كان الإيدز ينتقل دون اختراق، سنتحدث عن ماهية الإيدز، فهو فيروس يصيب الجسم، ويبدأ بمهاجمة الخلايا المسؤولة عن حماية الجسم من المرض، وهي خلايا الدم البيضاء. .

على وجه التحديد، الخلايا الليمفاوية التائية (CD4) التي تضعف جهاز المناعة في الجسم، وكان هذا هو السبب وراء ما يسمى بفيروس نقص المناعة البشرية – HIV.

تعتمد آلية الإيدز على تغلغل فيروس الإيدز في خلايا الدم البيضاء والبدء في نسخ خلايا متعددة من الفيروس، عن طريق مضاعفة المادة الوراثية للفيروس حتى تتشكل ملايين الخلايا من الفيروس.

تعمل الخلايا الفيروسية على قتل خلايا الدم البيضاء ثم تنتقل إلى الخلايا المجاورة وينتشر الفيروس في الدم. مع تقدم المرض، يبدأ الفيروس في مهاجمة جهاز المناعة، الذي تتأثر وظيفته في الدفاع عن الجسم ضد الكائنات الغريبة.

وبالتالي، يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السرطان والالتهابات والعدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا وغيرها، حيث يفقد الجسم قدرته الدفاعية ضد أي من مسببات الأمراض.

والجدير بالذكر أن الإيدز ينتقل عن طريق سوائل الجسم مثل الدم، والإفرازات المهبلية، ولبن الأم، والسائل المنوي، وبالتالي تزداد مخاطر الإصابة بالفيروس في حالة الاتصال بالمصابين عن طريق الجنس.

وهذا ما دفع العديد من الدول إلى بذل جهود مختلفة لمواجهة الإيدز وتثبيطه، ورغم كل الجهود فإن عدد المصابين قد وصل إلى أكثر من 39 مليون مصاب والعدد يتزايد يوما بعد يوم.

المعرضين لخطر الإصابة بمرض الإيدز

في إطار موضوع الحديث عما إذا كان الإيدز ينتقل دون إيلاج، سنخاطب الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإيدز، لأن جميع الأشخاص من مختلف الفئات العمرية معرضون للإصابة بالإيدز.

لكن هناك بعض الأشخاص الذين تزداد لديهم فرصة الإصابة بالمرض، وهؤلاء الأشخاص هم على النحو التالي

الأشخاص الذين يعانون من نقص في جين (CCL3L1) المسئول عن مواجهة فيروس الإيدز.

الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع عدة أشخاص دون ارتداء الواقي الذكري، ويجب ملاحظة أن خطر الإصابة بالمرض لا ينخفض ​​في حالة ممارسة الجنس مع طرف آخر من نفس الجنس أو شخص من الجنس الآخر.

وكذلك يفعل الأشخاص المصابون بأمراض أخرى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل التهاب المهبل الفيروسي أو الزهري أو السيلان أو الكلاميديا.

الأزواج الذين يمارسون الجنس مع الزوجات يحملون فيروس الإيدز.

الأشخاص الذين يستخدمون الألعاب الجنسية المشتركة مع الأشخاص المصابين بالمرض.

الأشخاص الذين يستخدمون الحقن في الوريد أكثر من مرة، مثل الحقن في الوريد أثناء تعاطي المخدرات.

الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يستخدمون أدوات غير معقمة أو يجرون عمليات جراحية بأدوات ملوثة.

طفل يولد لأم تحمل الفيروس ولم يتلق العلاج المناسب.

طرق انتقال الإيدز

فيما يتعلق بموضوع الحديث عما إذا كان الإيدز ينتقل دون إيلاج، سنتحدث عن طرق انتقال الإيدز وهي كالتالي

1_ الجماع

من أبرز طرق انتقال الإيدز الاتصال الجنسي بشخص يحمل فيروس الإيدز، حيث أن السائل المنوي والإفرازات المهبلية سوائل تنقل الفيروس إلى الشخص الآخر.

بالإضافة إلى ذلك، في حالة الاتصال الجنسي دون إيلاج، قد ينتقل المرض في حالة حدوث جرح في الأغشية المخاطية للأعضاء التناسلية، أو من خلال الجنس الفموي أو من خلال الألعاب الجنسية المشتركة.

2_ الدم

ومن طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية الدم، حيث أن هناك العديد من حالات العدوى تنتقل إليهم عن طريق الحقن في الوريد باستخدام محقنة ملوثة بالمرض، وهذا يحدث غالبًا في حالات تعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

وأيضًا، إذا اختلط دم الإنسان في الجروح بسوائل تحمل الفيروس، مثل السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية أو الدم، فهذا من أسباب إجراء المستشفيات لفحص شامل لعينات الدم قبل نقلها إلى شخص آخر.

3_ الحقن الملوثة

قد تصبح الحقن من وسائل انتقال الإيدز، إذا لامست الحقنة دمًا ملوثًا قبل استخدامه. لذلك يفضل دائمًا الابتعاد عن استخدام الحقن المفتوحة والتأكد من نظافتها قبل الاستخدام.

4_ من الام الى الطفل

قد يصاب الأطفال بالإيدز أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية إذا كانت الأم حاملة للمرض، حيث أشارت بعض الإحصاءات إلى أن حوالي 600000 طفل يصابون بالإيدز في جميع أنحاء العالم كل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن احتمالية إصابة الجنين أثناء الحمل تقل بشكل ملحوظ إذا تلقت الأم علاجًا وقائيًا ضد فيروس نقص المناعة البشرية، وقد أكدت بعض الدراسات أن الأطفال في الدول النامية أكثر عرضة للإصابة بالإيدز نتيجة قلة الوعي لدى الأمهات.

5_ وخز إبرة عرضي

من الممكن أن ينتقل الإيدز بين أعضاء الطاقم الطبي الذي يتعامل مع مرضى الإيدز، بسبب وخز الإبر العرضي، لكن نسبة الإصابة بهذا الأمر منخفضة ولا تتجاوز 1٪.

6_ طرق اخرى

هناك طرق أخرى لنقل الإيدز لكنها نادرة وهي كالآتي

زرع الأعضاء.

استخدام أدوات طب الأسنان غير المعقمة.

زراعة الأنسجة.

الاشراف الطبي على هذه الحالات هو أمر لا بد منه في محاربة تقدم فيروس نقص المناعة الذي يؤدي الى أمراض وأعراض قد تكون فتاكة بالإنسان فعلًا لذا على المرضى المصابون المواظبة على زيارة المراكز الصحية المختصة وتثقيف أنفسهم حول العلامات وأخذ زمام المسؤولية على الحفاظ على صحة اجسامهم.