هل ينتقل سالم الدوسري إلَّى الشباب.. الهلال يحذر

وشنت جماهِيْر الهلال هجومًا عَنّْيفًا على النجم الدولي سالم الدوسري جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن تراجع مستواه فِيْ الآونة الأخيرة.

وفشل الدوسري (31 عاما) فِيْ تسجيل أي أهداف فِيْ 4 مباريات فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 المحتوى بقاعدة واحدة فقط.

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وبالتحديد، واجه الجناح الدولي الكبير المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ومدير الكرة سعود كريري، خلال مباراة زعيم الهلال ضد نادي الفاتح، فِيْ منافسات الدوري السعودي الروشن.

* تحذير “بطرد” سالم الدوسري من الهلال

حذرت جماهِيْر الهلال نجمهم سالم الدوسري من أنه لا يوجد لاعب – مهما كان اسمه – أكبر من النادي.

وقالت جماهِيْر الهلال إن مصير الدوسري سيكون مثل نواف العبد إذا استمر سوء سلوكه وتراجع مستواه.

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وتراجع العبد بشكل رهِيْب، قبل مغادرته الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى انتقاله إلَّى الشباب، صيف 2022.

– إذن .. سالم الدوسري سينتقل لنادي الشباب

وعرف الشباب بخطف نجوم الهلال الذين تراجع مستواهم قبل مغادرتهم الفريق الأول لكرة القدم. كَمْا حدث مع عبد حتان باهبري.

تمكن الشباب بقيادة خالد البلطان من إعادة العبد والبحري إلَّى مستواهما المعتاد، وحتى العودة إلَّى الفريق السعودي الأول لكرة القدم.

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ويبقى السؤال هل يمكن رؤية سالم الدوسري فِيْ نادي الشباب إذا طرد من الهلال