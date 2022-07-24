هل ينتقل علي معلول للترجي التونسي

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي الترجي التونسي أراد الحصول على خدمات علي معلول راعي الأهلي مقابل قبول انتقال محمد بن رمضان للأحمر.

وأكد مصدر مسؤول من نادي الترجي، خلال تصريحات صحفية، عدم وجود مفاوضات جارية مع الأهلي والترجي من الصفر، على الترجي لطلب ضم علي معلول.

وأكد المصدر أن الترجي لا ينوي التخلي عن خدمات محمد بن رمضان هذا الصيف.

من جهته كشف حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حقيقة أزمته مع علي معلول، بعد هزيمة بيراميدز.

وقال الحديدي في تصريحات متلفزة إن أي لاعب يتعرض لضغط المباريات والجماهير تطالبهم بالاستعداد الكامل فنيا.

وتابع “علي معلول يستحق الثناء والاحترام، وقد أعطى الكثير للأهلي من قبل”.

وشدد على أن “أي حديث عن وجود أزمة بين الشناوي وعلي معلول غير صحيح إطلاقا، وعلاقة الشناوي مع لاعبي الأهلي قوية جدا ومميزة”.

وأوضح “ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة يضغط بشدة على لاعبين مثل محمد الشناوي وعلي معلول وأحمد يحيى وسعد سمير”.