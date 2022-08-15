هل ينجح الاتحاد فِيْ استنساخ فهد المولد

ورغم أن الاتحاد وقع أكثر من صفقة خلال ميركاتو هذا الصيف، ورغم أن الفريق لعب العديد من المباريات الموسم الماضي بدون نجمه فهد المولد بعد إيقافه، إلا أن الإدارة الاتحادية ما زالت تأمل فِيْ استنساخ فهد المولد الذي توقف. لموسم ونصف نتيجة تعاطي المنشطات وانهاء عقده مع العميد.

تقريبا كل من فِيْ إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي يريد أن يضم لاعبا بمواصفات وقدرات فهد المولد الذي كان من نجوم الكابتن وكرة القدم السعودية، ليس فقط فنيا، ولكن أيضا. على مستوى القيادة فِيْ الميدان.

استطاع المولد أن يثبت نفسه فِيْ ساحة كرة القدم فِيْ الاتحاد والمنتخب السعودي كـ “جناح” حديث قادر على تغيير مسار المباريات، حيث سجل وسجل الأهداف بشكل قوي، مما جعله لا غنى عَنّْه فِيْ الفريق. من أي مدرب.

اقرأ أيضا …

وهل يظهر فِيْ الدوري السعودي توقيعات تمنع حكَمْ من مباريات تشيلسي

النصر قريب من ضم نجم ميلان وتوتنهام السابق

وكجزء من خطة الإحلال والتجديد بقلعة العميد، تسعى الإدارة إلَّى ضم جناح محلي خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية لتعويض فهد المولد.

وفتح المسؤولون عَنّْ العميد خطوط اتصال مع العديد من اللاعبين النشطين فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ مركز الجناح للتوقيع على أحدهم بناءً على توصية المدرب البرتغالي سانتو.

تعاقد نادي الاتحاد مع 4 لاعبين هذا الصيف وهم طارق حامد وهليدر كوستا وزكريا هُوساوي وأحمد شراحيلي، لكن ضم لاعب بمواصفات فهد المولد يظل الهدف الأساسي لإدارة العميد من قبل من قبل. بداية. الموسم الجديد.

وضعت إدارة الاتحاد أنظارها على أكثر من لاعب من الدوري السعودي للمحترفِيْن، تمهِيْدا لعقد سريع معه، ويتم تنسيق هذه الاتفاقية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي يتابع هؤلاء اللاعبين. رشح للنجاح. الميلاد.