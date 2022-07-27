هل ينجح “المحارب”ريبيرو فِيْ إخماد ثورة جماهِيْر الأهلي

لعل صفقة النادي الأهلي مع حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو من أغرب الصفقات للدوري السعودي فِيْ السنوات الأخيرة.

تلقى ريبيرو هجومًا شرسًا من جماهِيْر الأهلي، الذين قالوا إنه يمتلك قدرات ضعيفة، كَمْا يتضح من حَقيْقَة أنه لم يشارك بانتظام فِيْ المباريات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتحديداً منذ عام 2022.

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ثورة جماهِيْر الأهلي الغاضبة استقبلها الحارس البرازيلي بهدوء وتحد شديد، أعلنها بتصريحات متوازنة قال فِيْها إنه واثق من النجاح والتألق مع الراقي ومساعدة زملائه فِيْ الفريق. تتأهل للسعودية. دوري المحترفِيْن.

وسيدافع حارس المرمى البرازيلي عَنّْ عرين الأهلي فِيْ منافسات الدوري “الأصفر” لأندية المستوى الأعلى، بعد اتفاق إدارة النادي مع الحارس على جميع الجوانب المالية، وموافقته على المشاركة فِيْ البطولات الأولى، حيث تم الاتفاق. لتوقيع عقد لموسم واحد، مع تفضيل تجديد الموسم.

أنهى ريبيرو عقده مع سبورتنج لشبونة لعدم مشاركته فِيْ الفريق. وتقرر الالتحاق ببعثة الأهلي فِيْ معسكر تركيا بعد استكَمْال كافة الإجراءات المتعلقة بوصوله.

وصل الحارس البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا إلَّى النادي البرتغالي فِيْ صيف 2022، على سبيل الإعارة، قبل شرائه نهائيًا فِيْ يناير 2022، وكانت آخر مباراة لرينان فِيْ ديسمبر 2022، ضد لاسك فِيْ الدوري الأوروبي، والتي كان البرتغالي. خسر الفريق بثلاث نقاط نظيفة.

ومنذ ذلك الحين لم يشارك رينان فِيْ أي مباراة رسمية أو ودية مع سبورتنج لشبونة وبشكل عام فِيْ نفس موسم 2022-2022 خاض 18 مباراة فِيْ بطولات مختلفة استقبل خلالها 22 هدفًا وخرج بهدف صفر. من خمس مباريات.

فِيْ مواجهة ثورة جماهِيْر الأهلي، دعا حارس المرمى البرازيلي جماهِيْر فريقه إلَّى الوثوق به، واصفًا نفسه بـ “المحارب”.