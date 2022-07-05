هل ينجح جارسيا فِيْ استنساخ التجربة الفرنسية مع النصر

مع وصول أي مدرب جديد للفريق، تتنفس جماهِيْر النصر الصعداء وترفع أيديهم وتدعو الله أن يعيد المدرب الجديد أمجاد العالم من خلال الصعود على منصات التتويج مرة أخرى.

تحلم جماهِيْر النصر حاليا بقدرة الفرنسي رودي جارسيا على استعادة البطولات مع العالم، خاصة وأن المدرب الجديد يتمتع بسيرة ذاتية قوية وسيبدأ مع الفريق فترة الاستعداد وسيختار العروض للموسم الجديد ويحدد الانطلاقة بـ نسبة كبيرة وهذه كلها مؤشرات تصب فِيْ مصلحة المدرب الجديد وتزيد من فرص نجاحه.

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ويأتي تعيين جارسيا البالغ من العمر 58 عامًا فِيْ مهام فنية فِيْ فريق النصر ليخلف الأرجنتيني ميغيل روسو الذي انتهى عقده نهاية الموسم الماضي، وسيكون الفوز أول محطة للمدرب الفرنسي خارج أوروبا. أشرف لاحقًا على العديد من الأندية الفرنسية والإيطالية، بما فِيْ ذلك ليون وليل ومرسيليا، روما الإيطالي.

عانى النصر بشكل كبير الموسم الماضي حيث خرج خادم كأس الحرمين من ربع النهائي بخسارة 2-1 أمام الهلال، إلا أنه يعتبر اختتام موسم الدوري على أرضه فِيْ المركز الثالث. جيد حسب الظروف التي عاشها الفريق خلال الموسم.

ويأمل جماهِيْر النصر تعويض هذا الموسم الذي أصابهم بخيبة أمل بهزائم متتالية، فمنذ البداية كانت توديع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، والنهاية لم تكن التأهل للنسخة المقبلة من الدوري. الدوري، ولديهم فرصة الموسم المقبل إذا فازوا باللقب أو الوصيف فِيْ الدوري المحلي.

ويعول جمهُور النصرة على المدرب الفرنسي ليكرر نجاحاته فِيْ التجربة الفرنسية عبر باب ليل فِيْ الدوري السعودي وتحديدا مع النصر مرسيليا فِيْ نهائي الدوري الأوروبي 2022.