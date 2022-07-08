هل ينضم جونيور أجاي إلى الزمالك بالصيف

كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة، حقيقة أن نادي الزمالك بدأ مفاوضات جادة مع النيجيري جونيور أجايي، نجم الفريق الأول السابق بالنادي الأهلي والمحترف الليبي، للانضمام إلى الفريق الأبيض. فريق الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات جادة مع جونيور أجاي حتى الآن، حيث خرج النجم النيجيري من الحسابات الفنية للفارس الأبيض واللاعب ليس ضمن خطط البرتغالي جوزيفالدو فيريرا للموسم الجديد.

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن صحة الأنباء التي يشاع عن تمويل القلعة البيضاء من قبل رجل أعمال من أجل بقاء المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفارس الأبيض، وتجديد عقده. مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على قناته الشخصية على يوتيوب “ما تردد مؤخرا عن تمويل رجال الأعمال للزمالك لتجديد عقد أشرف بن شرقي غير صحيح، لأن مشكلة المغربي ليست بالمال وهو يريد اللعب. خارج مصر بسبب ظروف خاصة.

وتابع “أبلغ جماهير الزمالك أن أفضل اللاعبين من مصر وخارجها، الزمالك، تعاقد معه، وطمأن جماهير الزمالك، لأن أحلامهم أوامر، لكنهم ليسوا من يختار الفريق. “