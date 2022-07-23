فِيْ مفاجأة تاريخية، ترددت أنباء قوية عَنّْ قيام مجلس إدارة نادي الهلال بمخاطبة التعاقد مع الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

رونالدينيو، 42، هُو أحد أفضل اللمسات فِيْ كل العصور. لعب لباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان قبل اعتزاله فِيْ 2015.

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وبحسب ما انتشر الخبر فإن مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل يجري مفاوضات مع رونالدينيو. للانضمام إلَّى الجهاز التدريبي لفريق كرة القدم الأول، أو تولي منصب رياضي فِيْ النادي.

حَقيْقَة أن الهلال وظف رونالدينيو

وفِيْ هذا السياق نفت صحيفة “El Ciudadano” تعاقد المدير الفني مع الأسطورة البرازيلية، الذي توج بجائزة أفضل لاعب فِيْ العالم عام 2005، عَنّْدما كان ضمن صفوف برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلَّى استحالة انضمام رونالدينيو إلَّى فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال. خاصة أنه لم يعمل فِيْ أي منصب رياضي أو فني منذ تقاعده.

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وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي أو رد رسمي من إدارة الهلال أو نجم برشلونة السابق، على الأنباء المتداولة حول صفقة القرن التاريخية.

يشار إلَّى أن نادي الهلال أعلن، قبل أسابيع قليلة، تجديد عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز. لموسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2023.