هل ينضم طارق حامد إلى بيراميدز

انتشرت حالة من الجدل حول مصير طارق حامد نجم فريق كرة القدم الأول بالزمالك مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جديدة مع طارق حامد لإدراجه في السوق الصيفي المقبل، خاصة وأن عقده ينتهي هذا الموسم.

وقال شبانة في تصريحات ببرنامجه “أمير مرتضى أعلن أمس رحيل طارق حامد وعدم التجديد له رغم توقيع اللاعب مجانًا مع الزمالك”.

وتابع “بيراميدز عرضت على طارق حامد أجرًا قدره 20 مليون جنيه إسترليني في الموسم، مع تمديد عقده لموسمين”.

وأشار إلى أن غياب اللاعب خلال الفترة الماضية دفع الإدارة للهجوم عليه، بسبب تواجده الطويل في أوروبا، وقام الجهاز الفني بإزالته نهائيا من حساباته وأوصى برحيله.

وختم “فيريرا أكد للإدارة أنه لا يحتاج طارق حامد الموسم المقبل”.