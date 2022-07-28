“هل ينهِيْ التحكيم الرياضي أزمة منع الهلال من القيد”.. كواليس جديدة

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ تطور طلب نادي الهلال إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي بإجراء مؤقت من أجل تعليق عقوبة الحرمان من التسجيل فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

وذكر الإعلامي عبد الله الهنيان، فِيْ رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر تويتر، أنه حتى الآن لم يتلق الهلال أي رد من مركز التحكيم الرياضي بخصوص طلب تعليق العقوبة بتهمة التعطيل. التسجيل.

وأفِيْد أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي فِيْ طريقه للرد على طلب الهلال بإجراء مؤقت، حتى اليوم “الخميس”، من أجل حسم موقف الهلال من العقود فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة التي تنتهِيْ فِيْ يوم الخميس. 31 أغسطس المقبل. .

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قِصَّة منع الهلال من التسجيل

وأصدرت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ مايو الماضي، قرارًا بمنع نادي الهلال من التسجيل لفترتين تسجيل، فِيْ إطار قضية اللاعب محمد قانو نادي النصر.

وجاء القرار فِيْ إطار شكوى تقدم بها نادي النصر، تزعم أن محمد كانو أنهى عقده مع النصر، بعد تجديد عقده مع الهلال، فِيْ يناير الماضي.

قررت إدارة الهلال التظلم لدى مركز التحكيم الرياضي، على قرار منعه من التسجيل لمدة فترتين، تم فِيْها تعيين حكام من الناديين فِيْ لجنة التحكيم.

تقدمت إدارة الهلال باستئناف على تعيين المصري محمد عبد الرؤوف محكَمًْا لنادي النصر فِيْ قضية محمد كانو، بدعوى أنه أحد المحكَمْين فِيْ قضية عبد الله السالم، والتي لا تزال معلقة. . إلا أن استئناف الهلال رُفض.

يسعى نادي الهلال لإنقاذ موسم انتقالاته، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس، بانتظار القرار النهائي بشأن الاستئناف المقدم فِيْ قضية كنو.

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