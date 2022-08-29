هل يوجد اكتتاب جديد قريب، الاكتتاب هو عبارة عن حركة التي تقوم عن طريقها الشركة بطرح مجموعة كبيرة من الأسهم للاكتتاب عن طريق بيع أسهمها للمواطنين والمقيمين ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم، ومن المستطاع أن يختص هذا الأمر بشركة حديثة وناشئة في السعودية، ويمكن للمؤسسة أن تعرض أسهمها للبيع العام لمجموعة كبيرة من الأغراض لارتفاع نسبة رأس المال.

هل هناك اشتراك جديد قريبا

الاكتتاب خاص بالشركة أو المؤسسة لطرح أسهمها للبيع من أجل توفير رأس مالها، لكن الخطوة الاستثمارية أخذت شوطًا طويلاً خلال السنوات الماضية، لكن بحلول عام 2022، وبعد الموجات الأولى من جائحة كورونا تم التغلب عليها وتكييفها مع هذه المسألة، أخذ السوق الاقتصادي منعطفًا. المملكة العربية السعودية، ودول أخرى في جميع أنحاء العالم، تتعافى مرة أخرى.

هذا ومن خلال إطلاق العديد من الاكتتابات الأولية العامة، لذلك فمن المؤكد أننا على وشك استلام العام المقبل، سوف نفاجأ بإطلاق الاكتتابات العامة الجديدة الأخرى في المستقبل القريب، وهنا أجبنا على سؤال ما إذا كان هناك اكتتاب عام جديد. الاكتتاب العام الجديد قريبا.

الاكتتابات الجديدة لعام 2022

بعد أن تناولنا الإجابة المختصرة على السؤال هل هناك طرح عام أولي جديد قريبًا، كان لا بد من دعم الإجابة بذكر الشركات التي ستشارك في تحديات الاستثمار للعام الجديد، وهي كالتالي

1- الشركة السعودية لصناعة الورق

من أهم الشركات التي ستطلق الاكتتاب الجديد هي المؤسسة السعودية لصناعة الورق، حيث تعمل هذه الشركة على تغطية حاجة الخليج العربي من المنتجات الورقية، حيث تم تأسيسها منذ عام 1989، مما يعني أنها كانت لها فترة طويلة في مما أتاح لها الفرصة لإثبات وجودها بين العديد من المؤسسات الكبيرة.

أما المساهم الأكبر في تلك الشركة فهو الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود الذي يمتلك 50 بالمائة من أسهمها أي أنه يمتلك نصف تلك المؤسسة التي تعمل في مجال تصنيع المنتجات الورقية بأنواعها، وخصصت جزءا منه. إعادة تدوير المخلفات والمخلفات المستعملة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة.

2- صندوق خبراء الدخل المتداول

وهي من الشركات التي تعمل في مجال الصكوك والمشاريع الاستثمارية التي تجلب لأصحابها ربحا هائلا، فلا عجب أنها من أهم المؤسسات التي ستشارك في الاكتتاب لهذا العام بطرحها. العديد من الأسهم للبيع.

والجدير بالذكر أن هذه الشركة من الشركات التي تتحرك بخطى ثابتة نحو النمو مما يضمن عدم سقوطها نتيجة التعرض للأزمات سواء داخلها أو على مستوى العالم.

3- مؤسسة أميانتيت العربية السعودية

وهي إحدى المجموعات الصناعية الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم العديد من الخدمات والتي تتمثل في الغاز الطبيعي، والنقل، والتوزيع، والطاقة، والكهرباء، وعملية تحلية المياه، والبتروكيماويات.

كما أنها إحدى الشركات التي تقدم الاكتتاب من أجل تداول الأسهم بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين، لمزيد من النمو والتنويع. الجدير بالذكر أنه من أعرق المؤسسات التي تأسست في الوطن العربي، حيث تم تأسيسه في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

الاكتتابات الجديدة لعام 2022

بعد أن تعرفنا على إجابة السؤال هل هناك طرح عام أولي جديد قريبًا، كما أكدنا ذلك بذكر الاكتتابات الأولية التي سنشهدها في العام المقبل، فلنتعرف على أهم الاكتتابات الجديدة التي تم طرحها في الوقت الحالي. العام والتي جاءت على النحو التالي

1- شركة أرامكو السعودية

ومن أهم المؤسسات التي طرحت العديد من الأسهم للبيع في الفترة الماضية هي شركة أرامكو التي تعد من أكبر الشركات في العالم وتحتوي على أكبر عدد من الأسهم، لذلك بدأت في طرح 3 مليارات سهم للاكتتاب هذا العام.

الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة من المؤسسات الضخمة، برأسمال يقارب 2 تريليون دولار، وهو رقم ضخم، ولا يمكن لأي من الشركات الوصول إليه والمحافظة عليه.

2- شركة Ascensus

وهي من الشركات التي تهدف إلى تقديم الخطط وحسابات التوفير للمواطن، حيث تفوقت في هذا المجال منذ أكثر من 40 عامًا، كما أنها تستفيد من الخدمات التي يقدمها حوالي 12 مليون مواطن أمريكي، وعلى الرغم من تقديمها الكثير سهم للاكتتاب، المؤسسة سوف تنمو بوتيرة سريعة لا يمكن منافستها في الوقت الحالي من قبل العديد من الشركات العاملة في نفس المجال.

3- مؤسسة بيتكو

مؤسسة أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار هي شركة Petco، التي تعمل في إنتاج المواد المتعلقة بالحيوانات. لصدمة العديد من أصحاب الأعمال.

وهي من الشركات التي وطأت قدمها بإطلاقها اكتتابها الخاص هذا العام، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأفراد على أسهمها، مما ساعد على استقرار نموها في ظل الوباء الذي أصاب جميع المجالات.

4- شركة Exasol

على الرغم من أن هذه الشركة شاركت في الاكتتاب العام الأولي لعام 2022 إلا أنها من الشركات القوية التي استطاعت تحقيق أرقام لا يمكن أن يصل إليها المنافسون، خاصة في الأيام الأولى للتداول، الأمر الذي دفعنا إلى ذكرها بالإجابة على سؤال هل هناك إغلاق الاكتتاب العام الجديد.

وبالنظر إلى التاريخ الذي تم فيه ذلك الاكتتاب نرى أنه حدث في ذروة الأزمة العالمية من جائحة كورونا، مما يثبت أنها من الشركات التي تؤمن نفسها بشكل جيد، والجدير بالذكر أنه خلال في ذلك الوقت تمكنت من جمع حوالي 96 مليون دولار، وذلك في الأيام الأربعة الأولى من القيام بعملية الاشتراك.

المستندات المطلوبة للتقدم للاشتراك

في سياق محاولة معرفة كمية كبيرة من المعلومات التي تدور حول موضوع الاشتراك، وفي سياق الإجابة عن السؤال عما إذا كان هناك اشتراك جديد قريبًا، نود إخبارك بأن هناك العديد من المستندات التي يجب تكون متاحة للتقدم للاشتراك، وهي كالتالي

نسخة من الهوية الوطنية لمن يرغب بالاشتراك في الاكتتاب.

خلاصة القيد الأصلية مع صورة منه ومكان الاطلاع على الأصل والصورة مرفقة بالملف.

يجب على مقدم الطلب إحضار نسخة من الوكالة القانونية الأصلية للعائلة التي ينتمي إليها، بشرط أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى.

الوثيقة التي تثبت الوصاية على أي من الأيتام بشرط أن تكون أصلها وليست صورة.

إذا كان طالب الطلاق مطلقاً فعليه إرفاق وثيقة الطلاق مع صورة منه حيث تم الاطلاع على الأصل مع إرفاق النسخة بالملف.

إذا كانت المتقدمة أرملة، فعليها إحضار شهادة وفاة الزوج.

الشركات الحديثة التي التي سوف تكون مطروحة للاكتتاب الحديث هي المؤسسات الفريدة من نوعها التي لها شهرة رائعة وكبيرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وهي المؤسسات التي لها مجموعة كبيرة من عدد الأسهم في جعبتها.