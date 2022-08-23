هل يوجد رسوم لحجز الوحدة العقارية؟.. إيجار تجي ، يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن رسوم العقد التجاري والسكني والإيجار أو ما يعرف برسوم حجز الوحدة العقارية في المملكة لعام 2022 م، حيث يحتاج الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية الدفع وتسديد العقود الخاصة بالإيجار وطريقه توثيق عقد الإيجار والشروط الخاصة بكل عقد لكي يتم إجراء المعاملات المالية الخاصة بوحدات التجارة السكنى في المملكة العربية السعودية لهذا العام.

منصة إيجار الإلكترونية

عبرت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يجب على المواطنين التفاعل معها لكي يستفيدوا منها عبر منصة إيجار الإلكترونية وهذه المنصة هي عبارة عن منصة إلكترونية تتيح إلى كافة المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية إلى معرفة أسعار عقود الإيجار بشكل إلكتروني وتهدف هذه المنصة إلى إطلاق العقود الإيجار السنوي والسكني وتوثيق تلك العقود.

ما هي رسوم عقد الإيجار السكني في السعودية 2022

أتحدث وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن رسوم عقد الإيجار السكني لعام 2022 التي يشمل 125 ريالا سعوديا في السنة، حيث يدفع المواطن الرسوم عند توثيق عقد الإيجار عند أول مرة وكذلك عند التجديد للعقد.

ما هي رسوم عقد الإيجار التجاري في السعودية 2020م

كما وبينت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن رسوم عقد الإيجار السنوي والذي يبلغ 200 ريال سعودي للسنة الأولى من العقد حيث يجب أن يتم دفع 400 ريال عن كل سنة وتدفع كافة الرسوم عند التوثيق العقد سواء كان أول مرة أو عند تجديد العقد.

من يدفع رسوم عقد الإيجار

تدفع رسوم عقد الإيجار مرة واحدة عندما يوفق المواطن العقد أو يجدده في السنة من قبل المؤجر رسوم عقد الإيجار من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية دون الولوج إلى المكان.

طريقه تسديد رسوم الوحدة العقارية

يمكنك تسديد رسوم الوحدة العقارية من خلال دفع الرسوم بشكل إلكتروني وذلك باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة إيجار من هنا“.

يمكنك اختيار قائمة الفاتورة وعرض تفاصيل الرصيد.

ثم اختيار أعاده الشحن من خلال النقر على تفاصيل الرصيد.

يمكنك اختيار الباقة المناسبة التي تريد شحنها.

يحصل المؤجر على فاتورة موجود بها شحن الرصيد.

إدخال رقم الفاتورة إلى الحساب البنكي.

ثم اختيار أضافه فاتورة جديدة.

يمكنك إدخال رقم الفاتورة عند الشحن في حقل المشترك.

يرغب الكثير من المواطنين عن معرفة كيفية تسديد رسوم حجز الوحدة العقارية من خلال منصة إجازتي حيث يمكن إلى المواطن الدخول عبر المنصة وتسديدها بشكل إلكتروني