هل يوجد كتيب المفاهيم للمواد الغير مضافة في الثانوية العامة؟

هل يوجد كتاب مفاهيم للمواد غير المضافة بالمدرسة الثانوية من الأسئلة التي سيطرت على تفكير الطلاب والطالبات خلال الفترة الماضية قبل خوض ماراثون الامتحانات؟

أجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على سؤال الطلاب: هل يوجد كتاب مفاهيم للمواد غير المضافة بالمدرسة الثانوية؟

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري ، مع عدم إضافة المواد إلى المجموع ، حيث سيخوض الطلاب امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية.

ينهي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للإجمالي يوم الثلاثاء 21 يونيو في الاقتصاد والإحصاء ، ثم يحصلون على استراحة تستمر حتى 25 يونيو.

هل يوجد كتاب مفاهيم للمواد غير المضافة في المدرسة الثانوية؟

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد كتاب مفاهيم للمواد غير المضافة إلى المجموع ، مشيراً إلى أن هذا الكتيب مقصور على المواد الأساسية فقط.

وأكد شوقي ، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن جميع تفاصيل الثانوية العامة تم الإعلان عنها بوضوح تام ودقة قبل أسابيع قليلة ، مشيرًا إلى أنه لا داعي لإثارة هذه القضايا مرة أخرى خاصة على ليلة الامتحان.

جدير بالذكر أنه سيتم توزيع كتاب المفاهيم على طلاب الصف الثالث الثانوي داخل اللجان قبل بدء الامتحانات ، ليتم تسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان بشكل يومي ، حيث لن يسمح للطالب بمغادرة كتاب المفاهيم من اللجان.