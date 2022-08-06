هل يوجد منح جامعة الأمير مقرن لغير السعوديين ، يعتبر ذلك السؤال من ضمن الأسئلة التي يتم البحث عنها من كل عام ، حيث هنالك العديد من الجامعات التي تعمل توفير المنح الدراسية للكثير من الطلاب ، ولكن لكل جامعة الشروط والمعايير التي يتنافس عليها الطلاب للحصول على تلك المنح وهناك عدد كبير لا يحالفهم الحظ بالحصول على تلك المنح ، ومن الجامعات التي يتم التسائل عن وجود المنح بها جامعة الأمير مقرن لغير السعوديين .

جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز

جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز من الجامعات المهمة التي تأسست عام 1434 هـ الموافق 2014 م في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. تضم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية والتعليمية المختلفة التي تتيح للطلاب الالتحاق بإحدى الكليات والتخصصات بما يتناسب مع المؤهلات.

هل توجد منح بجامعة الأمير مقرن لغير السعوديين

لا توجد منح دراسية لغير السعوديين في جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، حيث تقدم معظم المنح في جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز منحًا بشرط الحصول على الجنسية السعودية، على عكس بعض الجامعات التي تسمح لغير السعوديين بالاستفادة من المنح الدراسية.

منح دراسية بجامعة الأمير مقرن

تقدم جامعة الأمير مقرن العديد من المنح الدراسية للطلاب والطالبات منها منح دراسية كاملة ومنح جزئية. يتم تقديم هذه المنح وفقًا لشروط وضوابط محددة. نذكر أبرز هذه المنح من خلال العناوين التالية

منح دراسية كاملة

تنقسم المنح الدراسية الكاملة في جامعة الأمير مقرن إلى ما يلي

منحة التميز يشترط نسبة مرجحة 90٪ فأكثر، ويتم تقديم مكافأة قدرها 1،000 ألف ريال سعودي.

– منحة أبناء منسوبي جامعة الأمير مقرن المنحة 100٪.

منحة أبناء شهداء الواجب – 100٪.

المنح الجزئية

يتضمن المنهج الجزئي الأقسام التالية

المنحة المتميزة يجب الحصول على نسبة 80٪ أو أكثر.

منحة الموهوبين لمن لديه نسبة مرجحة 80٪ أو أكثر.

منحة الأخوة لا تزيد نسبة المنحة للطلاب عن 60٪.

المنحة الدولية لمن تنطبق عليه الشروط القانونية للإقامة في المملكة العربية السعودية.

رابط جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز

يمكن الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي لجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز “” حيث يتيح الموقع الاطلاع على أهم شروط القبول للكليات، بالإضافة إلى تحديد ضوابط الحصول على المنح الدراسية في الجامعة.

وفي الختام تعرفنا على هل يوجد منح جامعة الأمير مقرن لغير السعوديين ، حيث ان جامعة الأمير مقرن كباقي الجامعات داخل المملكة السعودية تقدم العديد من المنح ، وأوضحنا أبرز المنح الدراسية بجامعة الأمير مقرن .