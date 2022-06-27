هل يورغن كلوب يدعم المثلية

هل يدعم يورغن كلوب الشذوذ الجنسي كثر الحديث مؤخرًا عن المثلية الجنسية، وأصبح هناك خطر واضح على فئة الأطفال والمراهقين على وجه الخصوص، ومع انتشار العديد من الداعمين، خاصة من الشركات الكبرى، أصبح الخطر واضحًا ومن خلاله تعرف على مفهُوم المثلية الجنسية، والمدرب الألماني يدعم المعالجة المثلية يورغن كلوب.

من هُو يورغن كلوب

يورغن كلوب هُو مدرب ألماني لفريق ليفربول، ولد فِيْ شتوتجارت بألمانيا عام 1967. نادي ماينز وبعد خمسة عشر عامًا من لعب كرة القدم، تقاعد كلوب من مسيرته كلاعب وانتهى به الأمر بلعب كرة القدم كلاعب فِيْ ليفربول. حصل كلوب على دبلوم رياضي من جامعة جوته عام 1995، ورث حبه لكرة القدم من والده الذي كان محترفًا فِيْ عصره.

هل يدعم يورغن كلوب الشذوذ الجنسي

الشذوذ الجنسي هُو شعور عاطفِيْ قوي تجاه شخص من نفس النوع وهذا الشعور يتوافق مع الرغبة فِيْ الامتثال الجسدي. ومن ثم التواصل خلافًا لواقع الطبيعة البشرية حول كيفِيْة التعامل مع الرغبات البشرية بطريقة منطقية دون محرمات، لكن انتشار الشذوذ الجنسي من قبل العديد من الأشخاص والشركات والمواقع المهمة أصبح تهديدًا، فهل يدعو يورغن كلوب إلى المثلية الجنسية

نعم، الممثل الألماني يورغن كلوب يدعم المثلية الجنسية.

ويرى أنه أمر طبيعي وأنه من حق كل شخص يريد هذا النهج، ولا داعي للخجل أو الاعتقاد بأنه غير طبيعي، وأثارت تصريحاته جدلًا كبيرًا بين جماهِيْر ليفربول.

تعليقات يورغن كلوب على المثلية الجنسية

وتناقضت تصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب مع المتوقع، حيث أعرب عن تضامنه التام مع المثلية الجنسية وطبيعة المثليين بشكل عام.

نصل هنا إلى نهاية مقالتنا هل يدعم يورجن كلوب المثلية الجنسية، حيث سلطنا الضوء على تصريحات يورجن كلوب حول المثلية الجنسية، حيث أنه يدعمها ويعتبرها طبيعية جدًا.