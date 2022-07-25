هل يوم الخميس ٢٨ يوليو اجازة رسمية ، قد تسائل العديد من الاشخاص من من يسكنون ويقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على التاريخ الخاص بإجازة القادمة من 28 يوليو ، حيث سادة السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي حول بهل هنالك إجازة في ذلك التاريخ وما هي مناسبته ، وبالإحابة على سؤالكم هل يوم الخميس ٢٨ يوليو اجازة رسمية ، تابعوا معنا .

عطلة ثورة 23 يوليو

حصل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة المصرية، يوم السبت 23 يوليو (تموز) الجاري، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بقرار من رئيس مجلس الوزراء د. وغيرت تاريخ البلاد، و عرفت هذه الحركة في البداية بـ “الحركة المباركة”، ويعتبرها المصريون عيداً وطنياً، ويحتفل به كل عام بإقامة فعاليات وطنية وعسكرية مختلفة.

هل الخميس 28 يوليو يوم عطلة رسمية

الخميس 28 يوليو / تموز 29 ذو الحجة ليس عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن هذا التاريخ لا يتناسب مع أي مناسبة وطنية أو دينية، وتساءل البعض عما إذا كان يوم 28 يوليو عطلة رسمية في يوم الخميس. بمناسبة رأس السنة الهجرية لكن الحكومة السعودية لم تعلن ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن شهر يوليو الحالي شهد إجازة عيد الأضحى المبارك قبل فترة وجيزة، وتحتاج حركة العمل إلى العودة إلى وتيرتها.

عطلة رأس السنة الهجرية 1444

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في مملكة صعدة أن يوم السبت الموافق 30 يوليو هو رأس السنة الهجرية الجديدة. سيكون يوم 1 محرم 1444 هـ، وهو أحد الأعياد الدينية الرسمية المعترف بها. لذلك، يمنح العاملون في جميع قطاعات الدولة، العامة والخاصة، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد فقط.

كم يتبقى من عطلة رأس السنة الهجرية 1444 في المملكة العربية السعودية

لن ينتهي شهر تموز (يوليو) دون أن يمنحهم السعوديون والمسلمون مزيدا من العطلات الرسمية. بدأ العد التنازلي لنهاية العام الهجري 1443 هـ، وتفصلنا أيام قليلة عن عام 1444 هـ. هذا هو الوقت المتبقي لرأس السنة الهجرية الجديدة

كم يتبقى من عطلة رأس السنة الهجرية 1444 في المملكة العربية السعودية

باقي أيام العطل في السعودية 2022

الإجازة تعني الرفاهية وقضاء الوقت في استعادة الحياة والاستمتاع بأفراحها بين العائلة والأصدقاء. ولهذا يتطلع السعوديون إلى أوقات الإجازة لوضع خطط سفر وبرامج ترفيهية تبقى

اليوم الوطني السعودي (مناسبة وطنية) يصادف يوم 23 سبتمبر 2022 ويصادف يوم الجمعة من الأسبوع.

الإجازات الدراسية (إجازات قطاع التعليم) وهي عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الممتدة بين الفصول الدراسية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط “”.

جدير بالذكر أنه وفقًا لوقوع بعض الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية خلال عطلات نهاية الأسبوع الرسمية (الجمعة، السبت)، فمن المقرر التحقيق في آخر الأخبار التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء بالمملكة ؛ تعرف على أيام الإجازة البديلة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة الخاصة هل يوم الخميس ٢٨ يوليو اجازة رسمية ، و باقي أيام العطل في السعودية 2022 ، و كم يتبقى من عطلة رأس السنة الهجرية 1444 في المملكة العربية السعودية .