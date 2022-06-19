هل 30 يونيو إجازة رسمية للمصالح الحكومية 2022؟

مع اقتراب موعد الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو ، تطرأ تساؤلات كثيرة على المواطنين ، خاصة فئة الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، ليبقى كلامهم: هل 30 يونيو عطلة رسمية لمصالح الحكومة؟

يقترب شهر يونيو من نهايته حتى يتذكر جميع الموظفين إجازة 30 يونيو ، والتي يتساءل البعض منها عن موعد الإجازة وما إذا كان سيتم الحصول عليها للقطاعين الحكومي والخاص.

هل 30 يونيو عطلة رسمية للدوائر الحكومية؟

تصادف ذكرى 30 يونيو من هذا العام في الخميس الأخير من هذا الشهر ، وبالتالي يحاول العمال في البلاد معرفة ما إذا كان 30 يونيو هو يوم عطلة أم لا.

أصبحت ذكرى ثورة 30 يونيو 2022 هي الإجازة المنتظرة التي يبحث عنها جميع الموظفين. كل عام يحصل المواطنون على عطلة رسمية في مثل هذا اليوم.

ومن المقرر أن يتمتع جميع العاملين سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال أو غيرهم بإجازة 30 يونيو الجاري الحصول عليها في موعدها ولن يتم فصلهم كما هو الحال كل عام حيث يصادف يوم الخميس. ، نهاية الأسبوع.

عطلة 30 يونيو 2022

إجازة 30 يونيو 2022 هي الإجازة الوحيدة التي سيحصل عليها الموظفون خلال هذا الشهر ، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الرسمية الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت ، أو يوم واحد فقط يكفي في بعض الشركات والشركات الخاصة.

كما يحصل الموظفون على إجازة عيد الأضحى في الأسبوع الذي يلي إجازة 30 يونيو ، ليستفيد منها الكثير منهم ، سواء للسفر أو الزيارات العائلية وغيرها من الخطط المتنوعة.