همسة السنوسي الزوجة قانونًا وفقهًا غير ملزمة بالإنفاق على المنزل

وقال الكاتب همسة السنوسي الزوجة ليست ملزمة قانونا وقانونيا بالنفقة على البيت، لكنها واجب معنوي.

الكاتب همسة السنوسي الزوجة ليست ملزمة قانونا وقانونيا بالنفقة على المنزل لكنها واجب معنوي# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/T4AENLlixM

– روتانا الخليج (Khalejiatv) 31 يوليو 2022

التزام أخلاقي

وأضاف أن الرجل ملزم بإعالة زوجته سواء كانت عاملة أم لا، مشيراً إلى أن التزام المرأة الأخلاقي بالإنفاق يرجع إلى أن الأسرة تعود بالنفع عليها وعلى زوجها.

النساء مهددات

وأشار السنوسي إلى أن هناك معضلة وهي أن المرأة تتعرض للتهديد في أي وقت بالخروج من حياتها الزوجية، وهناك حالات كثيرة تتفق فيها النساء مع الرجال على الإنفاق في المنزل، وفي المقابل ينقذ الرجل، ولكن ما حدث بعد ذلك هو الطلاق هدرًا لحياة الزوجة ومجهودها.