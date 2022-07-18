هنادي الكندري تحتفل بقدوم طفلها “نوح” بحفل أنيق

أقامت الفنانة الكويتية هنادي الكندري حفلاً بسيطاً احتفالاً بقدوم ابنها الجديد الذي أنجبته قبل عدة أيام، والذي أسمته “نوح”.

واستعرضت هنادي الكندري لمحات من الحفل الذي سيطرت على زخارفه اللون الأبيض، عبر صفحتها على “إنستجرام”، معلّقة “اللهم اجعله نبتة جيدة، واجعله قرة عين لي ولوالده و. احفظه، وبارك فِيْنا معه، وجعله من أهل البر والتقوى … عزيزي نوح … روحي، روحي “.

ويظهر فِيْ الفِيْديو الجناح الخاص لاستقبال المهنئين، والذي تضمن ورود بيضاء وتحف أنيقة وحلويات متنوعة، بالإضافة إلَّى هدايا فاخرة مثل الحقائب الجلدية ذات اللون البني المطبوع عليها اسم الطفل وغيرها.

ومن بين المؤيدين الذين عبروا عَنّْ سعادتهم بقدوم الصبي نوح الفاشية الكويتية روان بن حسين التي علقت “مبروك حياتي”.

وكانت الكندري قد أعلنت حملها على الهُواء مباشرة خلال استضافتها لبرنامج “ليالي رمضان” مع زوجها الممثل محمد الحداد، حيث احتفلت الفنانة السعودية إلهام علي وزوجها خالد صقر -مضيف البرنامج- بخبر من قبل. غناء شظية من اغنية “مبروك” قبل الاعلان عَنّْها .. عَنّْ البشارة ..

جاء إعلان هنادي عَنّْ حملها بعد موجة من التساؤلات حول صورها الأخيرة، ظهرت فِيْها بدينة أثناء خضوعها لجلسة تصفِيْف شعر. وتكهن متابعون بأن الفنانة الكويتية استخدمت أحد المرشحات التي غيرت ملامحها، فِيْما رأى آخرون أنها خضعت لعملية تجميل جديدة على وجهها ؛ لكن هنادي رفضت الرد وقتها.

وذكرت هنادي فِيْ المقابلة أنها علمت بحملها قبل يوم من تصوير مسلسلها “كيد الحريم”. الأمر الذي جعلها متوترة خاصة وأن حملها السابق كان صعبا وأنها أنجبت أطفالها فِيْ الشهر السابع.

وأعلنت الفنانة الكويتية رغبتها فِيْ الإنجاب، فِيْما أكد زوجها عدم وجود مشكلة إذا كانت هنادي حامل من رجل أو امرأة.

نشبت مناوشة بين الاثنين حول اسم ولادتها المتوقعة. قال محمد إنه يفضل الأسماء الكلاسيكية، بينما تفضل هنادي الأسماء الحديثة مثل “حواء” و “آدم”.

واسم “نوح” يعَنّْي أن الثنائي اختار اسما يتناسب مع أذواقهما، فهُو ليس كلاسيكيا ولا عصريا، كَمْا أكد الجمهُور.