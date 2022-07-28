هنادي مهنا.. تتمنى إعادة زفافها وترى نفسها صغيرة على الإنجاب‎‎

الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها الرابع والعشرين والدها الملحن هاني مهنا ووالدتها فرنسية. درس إدارة الأعمال فِيْ برشلونة بإسبانيا. وقدم مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء فِيْ دورته الحادية عشرة عام 2014.

ورث عَنّْ والده حب الموسيقى والأغاني، حيث قال فِيْ إحدى لقاءاته التلفزيونية إن الموسيقى كالسحر، قادرة على تغيير مزاجه من حزن وكآبة إلَّى فرح.

تزوجت هنادي من الفنان أحمد خالد صالح فِيْ أكتوبر 2022، وحضرها كثير من الأوساط الفنية، ثم اشتركا معًا فِيْ مسلسل “الفتوى” فِيْ نفس العام.

آخر عمل هنادي مهنا كان مشاركتها فِيْ مسلسل “مكتوب عليا”، ضمن سلسلة رمضان الماضي 2022، مع عدد كبير من نجوم الكوميديا ​​، منهم الفنان أكرم حسني، والفنانة آيتن عامر، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان أحمد. فهمي القادرة حنان سليمان ونجوم آخرون.

لعبت هنادي دور سلمى، موظفة البنك التي يحبها أكرم حسني “جلجل”، وتسعى للتقرب منها بمواقف كوميدية، حتى تقترب منه وتحبه.