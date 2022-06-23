“هنا” الاستعلام عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر nategafany موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية المختلفة في مصر في هذا الوقت لمعرفة نتائج الامتحانات نهاية العام الدراسي 2022 لجميع التخصصات ، وذلك لمعرفة نسب ومعدلات الطلاب التي حصلوا عليها بعد إكمال الطلاب للامتحانات خلال العام الدراسي. الفترة الماضية ، وأوضحت الوزارة أن تصحيح النتائج ومراقبتها بالنسبة للطلبة سنراقب من خلال هذه السطور تاريخ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وكيفية الاستفسار عن النتيجة من خلال رابط بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلوم الفني 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

أكمل طلاب الدبلوم الفني امتحانات السنة الثالثة من الثانوية الفنية خلال الفترة الأخيرة ، وبلغ عدد طلاب الدبلومة الفنية المتقدمين للامتحانات 816 ألفًا و 948 طالبًا ، حيث وجدنا أنه شارك في المراقبة ، تنظيم الامتحانات ومراقبتها في لجان الامتحانات المختلفة في حوالي 212 ألف و 951 سواء مراقبين ورؤساء لجان ومشرفين ، وحوالي 1431 مادة امتحانية من جميع الأنواع والأشخاص تم إجراؤها رسمياً في 3111 لجنة امتحانات على المستوى الفني. المدارس ، ونتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 هي الشريحة الأكبر من حيث عدد الطلاب المتقدمين لها.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وجدنا أن أعمال تصحيح الامتحانات ومراقبة نتائج جميع امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في مصر 2022 جارية في الوقت الحالي ، وأشارت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية في نهاية الأسبوع المقبل أو على أبعد تقدير مطلع الأسبوع المقبل بعد أن أشارت الوزارة إلى الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو ، سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الجولة الأولى 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد ساعات من إعلانها. موافقة.

رابط وخطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم المقعد

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بسهولة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية مباشرة.