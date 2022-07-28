هنا.. الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022 من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

ننتظر معكَمْ إعلان نتائج ثانوية الأزهر 2022 التي ستنشر عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف التي تعلن نتائج الطلاب فِيْ مختلف المراحَلْ الدراسية كل عام، ومن المتوقع أن نتائج جميع الطلاب فِيْ المحافظات المختلفة ستصدر اليوم حتى يتمكنوا من التشاور حول النتيجة ويمكن الحصول عليها بسهُولة من خلال الموقع الإلكتروني وليس عليهم الذهاب إلى المدارس أو أي مكان، وقد شهدت الفترة الماضية أسئلة كثيرة يطرحها الطلاب وأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول مَوعِد إعلان نتائج الطلاب فِيْ هذه المرحَلْة المهمة والتي تعد أهم مرحَلْة وهِيْ العملية التعليمية التي تمر على الطلاب حتى مؤسسة الأزهر الشريف. أعلن أن النتائج ستكون متاحة اليوم.

نتيجة ثانوية الأزهر 2022 علمية وأدبية.

من المقرر أن تعقد مؤسسة الأزهر مؤتمرا صحفِيْا اليوم الخميس 28 يوليو 2022، يتم خلاله الإعلان عن جميع تفاصيل نتائج الطلاب، وذلك فِيْ تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر مؤسسة الأزهر. معرفة النتيجة التي تم الحصول عليها سواء فِيْ الملاحظات التفصيلية للمواد المختلفة أو فِيْ المجموع العام مما سيمكن الطلاب من الالتحاق بكليات الأزهر المختلفة، بحيث يطمح كل طالب فِيْ الحصول على أعلى الدرجات لدخول الكلية. تريد بالتنسيق الجامعي الذي سيفتح الباب للتقدم بعد نشر النتائج كلها.

بوابة الأزهر الإلكترونية لإعلان النتائج

ومنذ إعلان النتائج اليوم، كل الطلاب فِيْ آمال كبيرة، وستقوم مؤسسة الأزهر بنشر نتائج الطلاب كَمْا تفعل دائمًا فِيْ المستويات الأكاديمية المختلفة من خلال بوابتها الإلكترونية، ويمكن لجميع الطلاب الدخول إلى والحصول على النتيجة برقم المقعد بسهُولة وذلك باتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْ بوابة الازهر الالكترونية

اختر “نتائج ثانوية الأزهر 2022”.

أدخل رقم مقعد الطالب.

اختر الفرع الذي كنت تدرس فِيْه (علمي أو أدبي).

انقر فوق “عرض النتيجة”.

أسماء أوائل طلاب ثانوية الأزهر

قبل ساعات قليلة من نشر نتائج جميع الطلاب فِيْ المحافظات المختلفة وفِيْ الأقسام المختلفة تم الإعلان عن أسماء أفضل الطلاب فِيْ الشعبة العلمية والأدبية. وبشأن الشعبة العلمية حصل الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين والطالب علاء أحمد أمين على نسبة إجمالية بلغت 99.85٪ ليحتلوا المركز الأول فِيْ ترتيب الشعبة العلمية الأولى.