أعربت الفنانة المصرية هنا الزاهد عَنّْ سعادتها العميقة بالأصداء الإيجابية وحب الجمهُور لفِيْلم “أحبك” من تأليف وإخراج تامر حسني وإنتاج حسام حسني، مشيرة إلَّى أنها فخورة بأن تكون جزءًا من هذا الفِيْلم. .

ووصفت الزاهد ردود الفعل بـ “المفاجأة” بالنسبة لها، رغم أنها كانت تأمل سابقًا فِيْ نجاح العمل، معتبرة الفِيْلم خطوة مهمة ومفصلة فِيْ مسيرتها الفنية.

وأشار الزاهد لبرنامج “كلاكيت” إلَّى أن الفنان تامر حسني هُو مطربه المفضل، وله فضل لها، حيث اكتشفها وقدمها فِيْ بداياتها الفنية من خلال مسلسل “Timing Teams” عام 2014، منذ كان أول من باركها عَنّْدما لعبت دورًا رائدًا فِيْ مسرحية درامية.

كَمْا وصف أداء حسني الإخراجي بأنه “مذهل” نظراً لاهتمامه بكل التفاصيل، فضلاً عَنّْ تركيزه الكبير خلف الكواليس، مضيفاً “لم أنم وكان يحصل على رتبة لأنه كان فِيْ الدبلجة لإنهاء العمل، “شكرها.

وبشأن تصوير مشاهدها الدرامية، قالت الزاهد إن حسني سيبدأ التسجيل بالكاميرا ويطلب منها أن تقول “حركة” من الداخل وتبدأ، وعَنّْدما ينتهِيْ وتقدم كل طاقاتها ومشاعرها تقول “كات”. ويكرر المشهد أيضًا إذا لم يعجبه، وهذا الشيء لم يقدمه له أي مخرج من قبله، لذلك كان صادقًا فِيْ مشاعره.

كَمْا تحدث الزاهد عَنّْ الكواليس فِيْ الفِيْلم، مبينا درجة التفاهم والانسجام بين الفريق ككل، ولماذا يتصدر حسني الأخلاق والذوق، ويشارك كل فنان فِيْ فعل ما يحبونه ويعشقونه مثلها. ضعه

كشفت الفنانة المصرية أنها لم تستطع حبس دموعها فِيْ العرض الأول لفِيْلم “بحبك”، حيث شعرت بـ “التأثر” وشعرت أن الفِيْلم “مس قلبها”.

جدير بالذكر أن عائدات فِيْلم “بحبك” تجاوزت حاجز 170 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 9 ملايين دولار فِيْ العالم، وتم توزيعه فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول العربية. . من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني.

تدور أحداث الفِيْلم حول إطار رومانسي كوميدي مع سلسلة من المشاهد الدرامية حول شاب متعدد الزوجات يدعى “علي” يقع فِيْ حب فتاتين “حبيبة” هنا الزاهد و “ياسمين” هدى المفتي. وتتخلل الحقائق سلسلة من المشاهد الرومانسية والكوميدية التي تصيبك بالحيرة عَنّْد اختيار أحدها.