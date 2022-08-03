هنا الزاهد تتغنى بأصداء فِيْلم “بحبك” وإيراداته.. وتامر حسني يرد

أعربت الفنانة المصرية هنا الزاهد عَنّْ سعادتها بالصدى الإيجابية لفِيْلم “بحبك” من تأليف وإخراج تامر حسني، وإنتاج حسام حسني، كَمْا بعثت برسالة شكر واعتزاز إلَّى الفنان تامر حسني.

ونشر الزاهد، عبر موقع انستجرام، صورة أظهر فِيْها أن فِيْلم “أحبك” سيعرض فِيْ لندن، بعد أن تجاوز دخله حاجز 500 مليون جنيه (2.6 مليون دولار)، وتم عرض الصورة. يعلق على تعليق عبر فِيْه عَنّْ سعادته بالرقم الذي وصل إليه الفِيْلم، وهُو ما لم يكن تخيله، على حد قوله.

كَمْا بارك الفنان تامر حسني، وطلب منه أن يفرح بالفِيْلم، حيث كانت تجربته الأولى كَمْخرج، وأظهر مجهُودًا وتعبًا واضحًا ووصل إلَّى نتيجة رائعة، ولم ينس فريق العمل الذي قدم كل شيء. يقدروا. استطاع.

La artista egipcia agradeció al público por su cariño, que parecía claro desde el inicio de la presentación de la película hasta ahora, además de cada crítico que la mencionó, y agregó “Estoy muy contenta y contenta de haber sido parte de la película. أنا أحبك.”

على جانبك؛ رد الفنان تامر حسني على هنا الزاهد بإعادة نشر رسالتها عبر خاصية إنستجرام وربطها بتعليق يعبر فِيْه عَنّْ سعادته بنجاح الزاهد والفريق بأكَمْله، وشكر الجمهُور، ولجهات الإنتاج والتوزيع. باعتبار أنهم ساندوه ودعموه فِيْ نجاح الفِيْلم.

وكتبت الفنانة المصرية “أسعدني لك، أجمل هنا. ربنا كرمك بتعبك وقلبك، وكرّمنا جميعًا لأننا صادقون وحبنا لبعضنا، وأنا سعيد. من كل قلبي لأن الفِيْلم العربي الأول الذي وصل إلَّى هذا الرقم فِيْ التاريخ، وهُو من كتابتي، قِصَّة وسيناريو وحوارات وموسيقاي التصويرية وأخرجني “.

وأضاف “هل تتذكر هنا كَمْ من الناس قالوا إنك لن تكون قادرًا على النجاح، ولن يعرف تامر كَيْفَ يفعل كل هذا ويكون ناجحًا، هل يدرك أنه آسف، بفضل الملايين من شاهد الفِيْلم شكرا لكل ابطال الفِيْلم شكرا لكل وكالات الانتاج والتوزيع الذين صدقوني عَنّْدما قلت لهم بعون الله سنخرج بفِيْلم رومانسي الحمد لله. من القلب يأتي إلَّى القلب “.

جدير بالذكر أن فِيْلم “أحبك” يدور حول حياة رجل يمر بقصتي حب وبكرات فِيْ حياته بين فتاتين، ويظهر الاختلاف فِيْ صدق التعبير عَنّْ الحب بين رجل و بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني.