هنا الزاهد ترد علي مهاجميها مش أي حد ينزل حاجة تتصدق

بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب انتشار مقطع فِيْديو لها وهِيْ تشتم أحد المعجبين الذي يطلب التقاط صورة معها، كسرت النجمة المصرية هناء زاهد صمتها موضحة أن الفِيْديو هُو تجسيد لمشهد تمثيلي من “حلوة الدنيا سكر”. “، وهِيْ ليست حقيقية.

ونشر الزاهد المشهد الأصلي من المسلسل إلَّى جانب المشهد التمثيلي لقِصَّة “أماني ومبروك” عبر تطبيق “تيك توك” الذي شاركته مع أحد الممثلين، وكتب “من أجل التخلص من موضوع بث الفِيْديو، الممثل معي فِيْ المشهد تم تصويره بهاتفه الخلوي ومنزله كَمْا لو كان حقيقيًا، لا أفهم الفائدة التي استفدت منها أنك تنظر إلَّى شخص بطريقة ما. هذا ليس حقيقيا وأنت تفهم مثل هذا .. هذا مشهد من مسلسل “حلوة الدنيا سكر” وأتمنى أن نركز وألا يتصدق أحد “.

تداول المتابعون مقطع الفِيْديو، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلَّى أن تصرف النجمة المصرية كان غير مقبول، بعد أن اعتبروا الفِيْديو حقيقيًا، وأنه يجسد تعاملها الوقح مع أحد المعجبين ورفضها التصوير معه.

يشار إلَّى أن مسلسل “حلوة الدنيا سكر” هُو أول بطولة مطلقة تنافست بها النجمة المصرية هنا زاهد، وعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني لهذا العام.

ودارت أحداثه فِيْ إطار 45 حلقة، خلال قصص منفصلة ومتصلة، وتألفت كل قِصَّة من 5 حلقات، منها قِصَّة سحر وشعوذة، قِصَّة 9 خطوات لقلب رجل، قِصَّة من تأليف. ساندي كراش، قِصَّة جريمة غير مفِيْدة، قِصَّة كلامي لأحمد، قِصَّة تمنيات وتهنئة.

مسلسل “حلوة الدنيا سكر” إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة سينرجي والمنتج كريم أبو زكري، وشارك فِيْه تسعة مؤلفِيْن هم محمد جلال، ضياء محمد، إياد صالح، أيمن الشايب، هند. فايد، أيمن الشايب، إيهاب بليبل، فِيْدار، أحمد المصري.

من ناحية أخرى، بدأ صناع أفلام مسلسل “السيب وأنا أسيب” فِيْ إعداد العمل المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، بطولة هنا الزاهد فِيْ دورها الثاني المطلق فِيْ الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل حلوة الزاهد. -زاهد. – دنيا سكر “عرض فِيْ شباط الماضي.

وعلمت مصادر صحفِيْة أنه تم تعيين ميرهان حسين رسميًا للمشاركة فِيْ مسلسل “السيب وأنا أسيب”، وهُو اسم مؤقت للعمل، إلَّى جانب أحمد السعدني الذي يلعب دور البطولة إلَّى جانب هناء الزاهد.