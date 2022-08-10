كشفت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، عَنّْ فارق السن بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي، مشيرة إلَّى أن الأمر يصل إلَّى 14 عامًا، لكنها عادت وقالت 13 عامًا ونصف تحدد الأشهر.

وأضاف الزاهد أن بداية علاقته مع أحمد فهمي كانت قبل 4 سنوات وشهر، كَمْا رد على سؤال أحد المتابعين عَنّْ سبب غياب الأخير مؤخرًا، ليجيب أنه يقوم حاليًا بتصوير دوره فِيْ الفِيْلم “. السيد. X “، الذي شارك معه فِيْ التمثيل.

وسأله أحد المتابعين “هل تثق فِيْ شخص بعد أن خانك أحد المقربين”، فأجاب “يمكنني أن أسامح، لكن الثقة تزول”. قالت عَنّْ أكثر ما يزعجها “إنها ضرورة تافهة، لكن فِيْ رأيي، أنا لا أتلمس الباب”.

وأوضحت الفنانة الشابة أن مفاجأة قادمة لها فِيْ الفترة المقبلة من خلال مسلسل جديد، لكنها لم تكشف تفاصيله والمشاركين فِيْه، فِيْما نفت إنتاج جزء ثان من مسلسل “الود سيد العلي”. شحات “، كَمْا أنه لا يعرف ما إذا كان هناك جزء جديد من مسلسله الأخير أنا وهِيْ” أم لا.

أشادت هنا الزاهد بزميلها الفنان محمد إمام الذي شارك فِيْ مسلسل “النمر”، مشيرة إلَّى أنها أحبت العمل ولم تمانع فِيْ تكرار التجربة معه، وعلقت قائلة “إنه ذكي جدا ويحب عمله جدا. كثيرا. الكثير .. وكان دور النمر صعبًا بسبب اللهجة، لكنه كان يدرس جيدًا وسهل العمل معه “. .

كَمْا غنى مع زميله الفنان تامر حسني الذي شارك فِيْ بطولة فِيْلم “بحب” الذي يعرض حاليًا فِيْ دور العرض، وقال عَنّْه “إنه موهُوب جدًا، مجتهد جدًا فِيْ عمله. يحب أن يفرض عقله. “من بين كل الناس. وفوق كل شيء، هُو فنان بالمعَنّْى الحقيقي للكلمة”. “بحبك” و “قِصَّة حب” هما أقرب أفلامه إلَّى قلبه.

وأشادت الفنانة بأغنية تامر حسني، “أنت خيار”، ونشرت على حسابها على إنستجرام صورة لها وهِيْ معلقة “ليس لأن هذه الأغنية أسعدتني، ولكن هذه الأغنية من أفضل الأغاني التي سمعتها على الإطلاق. جملة قبل أن يكون لدي حبيب جعلني أبًا عظيمًا وحقيقيًا للغاية “.

يشار إلَّى أن فِيْلم “بحبك” يشهد أولى تجارب الإخراج فِيْ سينما تامر حسني الذي كتب وبطولة، وهنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت طخا، هدى المفتي، عمرو صحاح، تميم. يشارك فِيْها عبده وسمر محمد متولي، وتدور الأحداث حول حياة رجل يعيش قصتي حب، يترنح فِيْ حياته بين فتاتين ويظهر الاختلاف فِيْ مدى صدق التعبير عَنّْ الحب بين الرجل والمرأة. . هُو.