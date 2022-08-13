هنا الزاهد توضح حَقيْقَة الفِيْديو المسيء ليس حقيقياً

كسرت الفنانة المصرية هنا الزاهد صمتها، بعد اتهامها بالتفوق والغطرسة فِيْ سياق فِيْديو لها صدر مؤخرًا.

وكشف الزاهد أن المشهد ليس حقيقيا ولكنه ارتداد لمسلسل “حلوة الدنيا سكر” للمخرج خالد الحلفاوي وتأليف أيمن الشايب ومحمد جلال، والذي تم إنتاجه عام 2022.

ونشر هنا، عبر تقرير الستوري، على حسابه الرسمي لتطبيق “انستجرام” المشهد الأصلي للمسلسل وبعض التعليقات المسيئة التي تعرض لها بسببها.

تظهر الزاهد فِيْ الفِيْديو المنشور فِيْ أحد الشوارع، برفضها التقاط صورة لمعجبة بها، بحجة وجود بثور وحبوب على وجهها، وصراخها بصوت عال وبنبرة هجومية لإبعاد الشاب. . بعد أن فشلت فِيْ توضيح وجهة نظرها، مما أدى إلَّى انزعاجه وإحباطه ونفور منه.

وانتشر الفِيْديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت الزاهد لانتقادات لسلوكها اللاإنساني بحسب البعض قبل توضيح الأمر، فِيْما أكد بعض المتابعين أن الفِيْديو عاد إلَّى أحد مشاهد مسلسل “حلوة الدنيا”. “. سكر “.

احتفل الزاهد، مؤخرًا، بنجاح فِيْلم “بحبك” تأليف وإخراج تامر حسني، إنتاج عام 2022 من خلال تقرير “الأستوري” على حسابه الرسمي على “إنستجرام”، بإعلانه أن دخله تجاوز الـ حاجز (2.6) مليون دولار أمريكي، فضلًا عَنّْ عرضه فِيْ عدة دول عربية وعالمية، بالإضافة إلَّى تهنئة الفنان المصري تامر حسني على هذا النجاح، الذي شارك معها فِيْ الفِيْلم، بالإضافة إلَّى توليه المهمة. من إخراج الفِيْلم الذي يعد تجربة حسني الأولى فِيْ هذا المجال.

كَمْا شكر جمهُوره على الحب الكبير والمودة، وكلمات الثناء التي تلقاها بعد عرض الفِيْلم.

وتدور أحداث الفِيْلم حول رجل يقع فِيْ حب فتاتين فِيْ نفس الوقت، وهُو يصور معاناته النفسية وازدواجية المعايير، وإحداهما زهد وأن حسني يبالغ فِيْ حبه لها ويعبر عَنّْها.

وفِيْ سياق آخر، كشفت الزاهد عَنّْ فارق السن بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد إجابتها على بعض أسئلة المعجبين عبر خاصية “الأستوري” على حسابها الرسمي على “إنستجرام”.، والفرق 13 عام ونصف، بحسب تصريحه، مع الإشارة إلَّى استمرار علاقتهما قبل الزواج بنحو 4 سنوات وشهر.