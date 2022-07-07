أحدث مقطع فِيْديو مضحك للفنان المصري تامر حسني، ومواطنته هنا الزاهد، تفاعلوا مع الجمهُور، بعد ساعات قليلة من العرض الخاص لفِيْلم “بحبك” الذي يوحدهم.

وظهر حسني فِيْ الكليب وهُو يستعد لتناول الطعام، لحظة وصول الزاهد إلَّى هنا، الذي نادى على تامر للترحيب به وطلب من الجمهُور التصفِيْق لها على أدائها فِيْ الفِيْلم.

هنا، مع ذلك، تجاهلتهم وذهبت مباشرة لتناول الطعام، ووجهت كلماتها مازحة إليه “ماذا تريد أن تأكل طوال الوقت”

وكتب تامر حسني فِيْ مقطع الفِيْديو، معلقًا “معك تأكل! أكلت فِيْ الفِيْلم وهنا مبروك هنا”.

وهنا رد الزاهد بقوله “يا أبيض يوم الفضيحة. مبروك علينا جميعاً الفِيْلم. شكراً تيمو على هذا الفِيْديو التعبيري”.

حضر تامر حسني العرض الخاص لفِيْلمه “بحبك” برفقة زوجته بسمة بوسيل. وبعد انتهاء الفِيْلم، احتفل الجمهُور بالنجم تامر حسني، الذي قدم تصفِيْقا طويلا معبرا عَنّْ استمتاعه بالفِيْلم الرومانسي المصحوب بنكهة كوميدية، مشيدين بتجربته الأولى كَمْخرج.

وكان من بين الحضور البارزين الفنانين حمدي الميرغني ومدحت تيخة وأحمد عزمي وفرح الزاهد وعلي ربيع.

فِيْما خاطب تامر الحضور ببضع كلمات شاكراهم على تفاعلهم ومثنيا على ما تم عرضه.

شارك تامر حسني بالصور من العرض الخاص وعلق قائلا “منذ العرض الأول لفِيْلم أحبك .. شكرا لكل المعجبين الذين حضروا وشكرا لكل الصحفِيْين والمصورين الذين شرفونا .. فرحان من كل قلبي فوق الوصف. والحمد لله، لقد سهلت ردود أفعالك اليوم على علياء التحضير للفِيْلم الذي كتبته، لأنه قِصَّة وسيناريو وحوار وتكويني للموسيقى التصويرية وأدائي فِيْها وإنتاجها وإخراجها. الحماس الكامل لإبراز كل ممثل بأفضل طريقة “.

وتابع حسني “من كل قلبي أشكر كل أبطال ومبدعي وعاملي الفِيْلم … شكرا لك الأستاذ حسام حسني وأحمد بدوي وأحمد الدسوقي … الله يوحدنا مرة أخرى فِيْ الحب والعاطفة”. النجاح. “..”

تامر حسني ينافس فِيْ موسم أفلام عيد الأضحى بفِيْلم “أحبك” تأليف وإخراج تامر حسني فِيْ تجربته الأولى مع التصوير السينمائي، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي. وأحمد عزمي ومدحت تيخة وعمرو صحاح وشهد الشاطر وعلياء راشد وغيرهم من الفنانين.