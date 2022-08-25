هنا الزاهد متابعون بكوا لتأثرهم بشخصيتي.. وأتمنى أن أصبح مثل والدتي

أصبحت الفنانة المصرية هنا الزاهد من أكثر الفنانين طلباً للتواجد فِيْ أي عمل فني، حيث تقوم الآن بعرض فِيْلم “أحبك” مع النجم تامر حسني، وتنتظر فِيْلم “السيد إكس” مع. أحمد فهمي، ويستعد لمسلسل جديد.

أجرى موقع “العرب اليوم” مقابلة معها حول هذه الأعمال وغيرها على النحو التالي

هل هُو هنا زاهد بطبيعته رومانسي

أنا أحبها كثيراً وأحب أكبرها سناً.

هل هذا يعَنّْي أنك تفضل الأعمال الرومانسية على الدراما والمآسي

دور حبيبة هُو ثاني دوري رومانسي، وهُو ينتمي إلَّى الأعمال الرومانسية بعد فِيْلم Love Story، خاصة لأنني أشعر أن هذه الأنواع من الأفلام أكثر نضجًا من الأفلام الأخرى.

من رشح اسمك لأول مرة للمشاركة فِيْ فِيْلم “بحبك” للمخرج تامر حسني

أنا سعيد جدًا بالعمل فِيْ هذا الفِيْلم والتعاون مع النجم تامر حسني، فهُو فنان بالمعَنّْى الحقيقي للكلمة ومستعد للاهتمام بكل تفاصيل العمل وقد جاءت مشاركتي فِيْ الفِيْلم. بعد ذلك اتصل بي ورشحني للعمل، وذهبت بالفعل إلَّى الشركة وتحدثنا عَنّْ بعض التفاصيل عَنّْ فِيْلم “حبيبة” الذي أعرضه فِيْ الفِيْلم، ثم بدأت فِيْ إعداده. وتعيش مع التفاصيل الخاصة بك.

بما أن تامر هُو المؤلف والمخرج والبطل .. هل واجهت أي صعوبات فِيْ تحضير مقدمة الشخصية

جلست أنا والمصممة هالة عمر واتفقت على تفاصيل الشخصية، وبما أن تامر هُو مؤلف الفِيْلم ومخرجه، فقد قمنا بتجميع جلسات عمل مكثفة وبروفات على الطاولة، حتى وصلنا إلَّى الشكل النهائي لها، وحتى أدق التفاصيل، طريقة لبسه، طريقة تعامله مع المواقف، حركته، مظهره وكل شيء.

ما تعليقك على ردود الفعل التي تلقيتها بعد مشاهدة الفِيْلم

ردود الفعل متباينة، والجميع تركوا الفِيْلم سعداء بالدور، وفِيْ الفتيات شعروا أنهم تعرضوا لنفس المواقف، وما حدث لحبيبة فِيْ الفِيْلم، رد الفعل الذي جعلني سعيدة للغاية، وكذلك الانتقادات. وأشاد بدوري وتصويري للشخصية وشكرت الجميع على ذلك.

ما هُو الموقف الأكثر إثارة للدهشة والسعادة فِيْ نفس الوقت

هناك بعض الجماهِيْر فِيْ الدول العربية، قاموا بتصوير أنفسهم وهم يبكون من أجل المشاهد التي صورتها، هذا شعور كبير جدًا، يصور نفسه وهُو يبكي ليريني كَيْفَ تأثر بالدور وما طرحته، وهُو شعور لا يوصف، إنه جميل جدًا ويفرض عليّ مسؤولية كبيرة فِيْ المستقبل.

الفِيْلم من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وهذه المرة الأولى … ألا تشعر بالقلق من ذلك

بالتأكيد تامر فنان حقيقي، وهُو يهتم بكل التفاصيل، ولأنه يفعل كل هذه الأشياء، فهُو حريص جدًا على جعل الفِيْلم يبدو رائعًا، وهُو ما حدث فِيْ النهاية، وأنا أفعله. لا تخف عَنّْك سرًا، لأنه كان فِيْ الدراسة لأول وآخر تركه. تشعر أنه لم ينم إطلاقا بسبب حرصه على إظهار العمل بهذه الطريقة، وهُو ما حدث فِيْ النهاية.

هل أنت سعيد بهذا التعاون

لم لا فهُو فنان مشهُور جدا والجمهُور يحبه سواء كفنان او مغني والان كَمْخرج ومؤلف والعمل معه اضافة رائعة واتمنى تكرار التجربة مرة اخرى.

ألم يخشى التشابه بين الأدوار، خاصة وأن الفترة بين العملين ليست طويلة

التفاصيل مختلفة والتركيب مختلف أيضًا، والعملان لا يرتبطان ببعضهما بأي شكل من الأشكال. بدلاً من ذلك، كل شخصية فِيْ مكان مختلف عَنّْ الشخصية الثانية. شخصية “حبيبة” فِيْ الفِيْلم. “أنا أحبك” تجعلك تشعر بأنها ناضجة وأنها أقدم من فِيْلم “قِصَّة حب”، وهناك أكثر من مشهد فِيْه، إنه صعب للغاية، وكل مشهد يحتاج إلَّى الكثير من التركيز ليخرج أخيرًا فِيْ بالطريقة الصحيحة والطريقة التي شاهدها الجمهُور فِيْ دور السينما.

هل يوجد شبه بينك وبين شخصية “حبيبة” فِيْ الفِيْلم

التشابه الوحيد هُو أن حبيبة تفكر بقلبها قبل أن تفكر بعقلها، وهُو ما أفعله أحيانًا، لكن فِيْ النهاية تضطر إلَّى التفكير بعقلها حتى تتمكن من اختيارها، وفوق ذلك فهِيْ لطيفة ورائعة. يحب الناس. حولها.

سبق أن ظهر فِيْ مسلسل “حلو الدنيا سكر” “هِيْ وهِيْ” وأعمال أخرى، فهل نراه فِيْ مسلسل جديد خلال الفترة المقبلة

فِيْ الحَقيْقَة هناك مسلسل جديد اتفقت عليه مؤخرًا وهُو فِيْ مرحلة الكتابة حاليًا ومن المقرر عرضه خارج سباق الجري الرمضاني وسيخرجه المخرج وائل إحسان وسأعلنه بصفته. بمجرد أن يراه جميعًا، املأ التفاصيل.

هل تغير هنا الآن عما كان عليه من قبل

أصبحت أهدأ من أي وقت مضى، ولا أفكر فِيْ أي شيء يمكن أن يخرجني من هذا الموقف.

هل هذا يعَنّْي أنك كنت قلقًا بشأن الخيارات المعروضة عليك فِيْ البداية

أختار الدور الذي يضيفني ولا أبحث فقط عَنّْ الوجود، بل الدور الذي يقدمني جيدًا للجمهُور، وقد فعلت ذلك منذ بداياتي، وآمل أن يستمر ولا يتوقف.

هل تتمرن وما هِيْ الأنواع التي تفضلها

بالطبع أنا أحب الرياضة وأحرص على ممارستها، خاصة اليوجا والتأمل.

ماذا تمثل العائلة هنا للزاهد

العائلة هِيْ حياتي كلها، أمي، أخواتي، عمي، زوجي، كلهم ​​قوتي ودرعي.

هل نلاحظ حالة تفاهم بينك وبين والدتك

فِيْ الحَقيْقَة أنا أحبها كثيرًا وأجدها سيدة قوية جدًا، وأنا نفسي مثلها فِيْ قوتها وفكرها.