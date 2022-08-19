هنا الزاهد ومينا مسعود يجتمعان مجددا بعد اعتذار الأولى عَنّْ فِيْلم “فِيْ عز الضهر”

قال المخرج المصري مرقص عادل، إن هناك مشروعًا جديدًا تم الاتفاق عليه مبدئيًا مع هنا زاهد ومينا مسعود، وذلك بدلاً من عدم التقاطهما فِيْ فِيْلم “فِيْ عز الضهر”، مشيرًا إلَّى أن هذا الفِيْلم سيخرج منه، لكن مع ذلك لم يتم التحضير له حتى عرض الفِيْلم الذي يتم تصويره حاليًا للجمهُور وللتأكد من نجاحه، ومن ثم سيبدأ الفِيْلم الجديد الذي لا يزال مشروعًا مستمرًا.

اعتذرت هنا الزاهد عَنّْ مشاركتها فِيْ فِيْلم جديد بعَنّْوان “فِيْ عز الضهر” بطولة الفنانة مينا مسعود، وسط تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، خاصة أنه فِيْلم ذو صبغة عالمية، حيث أن منى من بين النجوم الساطعة. نجوم مصر بالخارج.

وقال مارك عادل، مخرج فِيْلم “فِيْ عز الضهر”، لـ “العرب اليوم” إنه اعتذر عَنّْ الفِيْلم هنا بسبب قلقه من الأعمال الفنية الأخرى، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن مينا مسعود لا يقيم فِيْ مصر. ويصل إلَّى مواعيد التصوير حسب المواعيد المتاحة له وهُو ما يتعارض مع التواريخ هنا.

وأضاف مارك عادل، أن مينا مسعود كان مشغولاً هذه الفترة بتصوير فِيْلم ومسلسلات أخرى فِيْ الخارج، مما دفع فريق العمل إلَّى وضع خطة لتصوير فِيْلم “فِيْ يوم من اليوم” بناء على مواعيد مينا مسعود، مشيراً إلَّى أن هناء العلي. – اعتذر زاهد عَنّْ العمل قائلاً “أيها الناس لا أعرف كَيْفَ أحدد مواعيدي”، مبيناً صعوبة تنسيق المواعيد المتضاربة.

وأكد أن جميلة عوض استأجرت الفِيْلم لتقديم الشخصية التي خطط الزاهد لتقديمها هنا، وأوضح أنه لا يفضل مصطلح “بديل” لأن ظروف العمل فرضته عليه “لا بديل، لكن هناك ظروف”. والأحكام. “

وأوضح أن الفِيْلم تم تصويره فِيْ أكثر من دولة، ويدور حول الهُوية والفخر والاعتقاد بأن شخصًا يصادف فِيْ رحلتهم، فترة من قلة حب الوطن وتغير المعادن، من خلال دور مينا مسعود. . الذي يظهر فِيْ شخصية أخطر وأكبر رجل عصابات الصيف فِيْ منطقة أوروبا الشرقية، والظروف تدفعه للذهاب إلَّى مصر ومتابعة الأحداث.

سيكون فِيْلم “فِيْ عز الضهر” أول عمل لمينا مسعود فِيْ مصر، وهُو تحقيق رغبتها فِيْ المشاركة فِيْ مسرحية مصرية، ومسرحية من بطولة محمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، وإيهاب. فهمي وجميلة عوض وآخرون، وتأليف كريم سرور وإخراج مارك عادل.

الجدير بالذكر أن منظمي الفِيْلم كشفوا عَنّْ الملصق الرسمي للفِيْلم، والذي أظهر حالة من التشويق والعاطفة، حيث ظهر رجل من الخلف يمر عبر نفق ضيق ليخرج إلَّى شعاع من الضوء فِيْ نهاية الفِيْلم. ذلك النفق الذي اختلط بالمباني الشاهقة.