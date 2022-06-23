“هنا” توزيع درجات امتحان الإحصاء 2022 للثانوية العامة

توزيع الدرجات لامتحان الإحصاء 2022 للثانوية العامة. السنة الثالثة من الثانوية العامة أكمل طلبة الثانوية العامة اختبارات المواد غير المضافة ضمن الجولة الأولى من امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 مع امتحان الإحصاء. استرح الأسبوع القادم لبدء المواد الأساسية ، ومن خلال مقالتنا سنتعرف على توزيع الدرجات لامتحان الإحصاء 2022 للمدرسة الثانوية.

توزيع درجات امتحان الإحصاء

طلاب الثانوية العامة في الإحصاء أداؤوا في العام الدراسي الماضي بشكل مختلف عن ذلك العام ، حيث تم تسليم الطلاب أوراق الامتحان بنظام Bucklete ليتم حلها في المنزل وتسليمها إلى المنزل بعد ذلك مع استقرار الظروف و يتلقى طلاب الثانوية العامة لقاح كورونا بشكل كامل لحمايتهم من الإصابة ، حيث أنه هذا العام سيخوض الطلاب الامتحانات مع لجان مؤمنة.

موعد امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي لعام 2022

تم الإعلان عن الاختبار من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتوزيعه على المدارس. تبدأ لجنة إمتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي في تمام الساعة 11 صباحًا يوم الثلاثاء 21 يونيو ، حيث تكون مدة إمتحان الإحصاء الثانوي العام ساعة ونصف ، حيث تنتهي عند الساعة 12:30 ظهرًا ، ويكون الطالب هو يسمح بمغادرة اللجنة بعد 45 دقيقة من انتهاء الامتحان كما يحق لها وزارة التربية والتعليم واللجان والمسؤولين عدم إرسال الطلاب للجان قبل بدء فترة الامتحان.

امتحان إحصائيات المدرسة الثانوية

يُجرى امتحان طلاب المرحلة الثانوية في مواد لم يضاف إلى المجموع من خلال نظام جديد وهو نظام بابل شيت الذي أقره وزير التربية والتعليم حيث تكون الأسئلة على ورقة والإجابات عليها ورقة منفصلة وامتحان الاقتصاد قد تكون من 25 سؤالاً ، ومدة الإجابة عليها ساعة ونصف فقط.

درجات امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022

أقر بأن درجات الإحصاء 25 درجة ، ولا يوجد حد أدنى للنجاح في الإحصاء بشكل منفصل وأن درجة الاقتصاد تضاف إلى الإحصائيات معًا ، حيث إذا حصل الطالب على 25 درجة في الاقتصاد مثلاً بصفر في الإحصاء يعتبر ناجحًا ويتم توزيع الدرجات على الأسئلة بحيث يحصل الطلاب على علامة كل سؤال.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام الكتاب المفتوح للامتحانات ، لكنها ستستبدل خلال العام الكتاب المدرسي بكتاب مفاهيم يتم تسليمه للطالب في اللجنة. هناك العديد من القوانين الرياضية في الإحصاء لحل المشكلات ، لذلك لن تكون هناك ورقة مفاهيمية ؛ حيث صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن المواد التي لم يتم إضافتها للمجموعة هي بدون كتاب مفاهيم ولكن يجب على الطلاب استخدام ذاكرتهم فقط وعدم الاعتماد على حفظها.