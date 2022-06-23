“هنا” توزيع درجات امتحان الاقتصاد الثانوية العامة 2022

توزيع الدرجات على الثانوية العامة لامتحان الاقتصاد 2022. يقام امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي وهو من المواد التي لا يضاف الى المجموع في اليوم الثاني من جدول الامتحان لعام استكمال امتحان الثانوية العامة 2022 ، واليوم الثاني من امتحانات المواد غير المضافة والمتضمن مادة. الاقتصاد هو السنة الثالثة لطلاب المرحلة الثانوية ، ومن خلال مقالتنا سنتعرف على توزيع الدرجات لامتحان الاقتصاد الثانوي العام 2022.

درجات امتحان الاقتصاد في المدرسة الثانوية 2022

تم الانتهاء من الجزء التمهيدي والأسهل من الاختبارات ، وبعد ذلك يحصل الطلاب على راحة قصيرة لمدة أربعة أيام قبل بدء الاختبارات في المواد الأساسية ، وفي العام الماضي كانوا يمتحنون الطلاب في المواد غير المضافة إلى المجموع من المنزل بسبب ظروف جائحة كورونا حيث تم استلام كتيب الاسئلة والاجابة عليه ثم يسلمه للمدرسة مرة اخرى. خلال العام ستقام الامتحانات هذا العام في لجان مؤمنة في المدارس.

موعد امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي

تم الإعلان عن الجدول الرسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتبدأ لجنة إمتحان الإقتصاد للصف الثالث الثانوي في التاسعة من صباح الثلاثاء 21 يونيو ، ومدة إجابة إمتحان الإقتصاد الثانوي العام ساعة و نصف ، حيث تنتهي اللجنة في الساعة 10:30 صباحًا ، ويمكن للطلاب الخروج بعد إجراء الاختبار بعد 45 دقيقة من وقت اللجنة. ووجهت وزارة التربية والتعليم اللجان والقائمين عليها بإخلاء الطلاب للجان قبل بدء فترة الامتحان.

مواصفات امتحان الاقتصاد الثانوي العام

كما سيقوم طلاب المرحلة الثانوية بفحص المواد غير المضافة إلى المجموع ، بما في ذلك الاقتصاد بنظام بابل شيت ، وهو النظام الذي تتبعه الوزارة ويتم تنفيذه الآن خلال العام ، حيث تكون الأسئلة في ورقة. والإجابات في ورقة منفصلة. يتكون كتيب امتحان الاقتصاد من 25 سؤالاً ، ومدة الإجابة ساعة واحدة. وفقط واحد ونصف ، ويعتبر موضوع الاقتصاد من الموضوعات التي لم يتم تضمينها في المجموع.

توزيع درجات امتحان الاقتصاد للسنة الثالثة ثانوي

وقد أُعلن أن مجموع درجات الاقتصاد 25 درجة ، ولا يوجد حد أدنى للنجاح في الاقتصاد على حدة ، وأن درجة الاقتصاد ستضاف إلى الإحصاء معًا. يمنح الطالب علامة واحدة عن كل إجابة صحيحة في الامتحان.

كما تقوم وزارة التربية والتعليم منذ سنوات بالاعتماد لإجراء الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح ، وقررت خلال العام الحالي استبدال الكتاب المدرسي بكتاب مفاهيم يتم تسليمه للطالب في اللجنة. أثناء الفهم ، وليس الحفظ ، بدون كتاب مفاهيمي ، يجب على الطالب استخدام ذاكرته الخاصة.