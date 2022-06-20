هنا رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية نفاذ تسجيل جديد- استعلام عن الأهلية

هنا نكتشف معًا كيفية إجراء تسجيل جديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور 2022 ، وما يتبع ذلك من الاستفادة من خلال الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. من خلال تنفيذ بعض الخطوات ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق منصة الضمان الاجتماعي وستضم مسجلين جدد. أو المستفيدين من نظام التأمين القديم الذين يتم إدراجهم تدريجياً حسب شروط قبول الضمان ، في هذا المقال الجديد ، نسلط الضوء على آلية تسجيل الدخول إلى منصة نظام الضمان ، وما هو الموعد النهائي للتقدم بطلب للحصول على الضمان المطور ، ومعرفة الأهلية من خلال نظام التحقق ، وخطوات التسجيل الجديد في منصة الضمان.

ما هو برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية؟

تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي الجديد ليشمل الفئات التي لم يشملها النظام القديم ، وهو عبارة عن برنامج نقدي من وزارة الموارد البشرية يعتمد معظم مواردها على أموال الزكاة لتحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل عام. وبلغت قيمة الدعم للمستفيد الرئيسي 110 ريالا ، فيما يصرف 550 ريالا لكل معال. بعد تطبيق الاستحقاق وتحديد المستحقات حسب البيانات المسجلة عند التقديم. في الضمان المطور ، يتم اعتماد آلية تحديد المستفيد على أساس احتساب الراتب بالنصف ومقارنته بحد المنع في النظام.

دعنا نخبرك بموعد تقديم الضمان المطور الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتفعيل برنامج الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) بتاريخ 1442/2/4 ، وتبدأ وزارة الموارد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية – استلام طلبات الضمان المطور خلال الموعد النهائي الذي بدأ في 20 نوفمبر وينتهي في 22 مايو. ولن يتأثر المسجلون في نظام الأمان القديم ، حيث سيتم إدراجهم تدريجياً في نظام الأمان الجديد حسب الاستحقاقات والتطبيق. المعايير الجديدة.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ويتم من خلال النظام الإلكتروني التسجيل والدخول الجديد في الضمان الاجتماعي المطور بهدف التقديم على المعاشات التأمينية بنظامه الجديد الذي يستهدف الأسر الأشد فقراً. الشبكة الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية على موقع sbis hrsd gov sa الإلكتروني ، ولكن – في حالة عدم وجود حساب جاري على المنصة المذكورة ، قم بإنشاء حساب جديد ، أو ادخل إلى منصة الدعم والحماية من خلال Nafeth.

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كيف أتحقق من الأهلية في الضمان الاجتماعي للمطور

باتباع الخطوات التالية التي نشرتها وزارة الموارد البشرية في تغريدة على حسابها على تويتر ، يمكن للمستفيد من الضمان معرفة ما إذا كان من بين الأشخاص المؤهلين ، أي أنه تم قبول طلب الضمان الخاص به أم لا.

تقدم من خلال رابط جديد لتقديم الضمان الاجتماعي 1443 لا يزال ساري المفعول حتى 22 مايو ، ويمكن بدء التحقق من الأهلية في برنامج الضمان لمن انتهوا من إرسال طلباتهم من أي مستفيد سعودي ، من خلال حالة الحساب البنكي وهي أيقونة تظهر في الدعم برنامج لمستفيدي الضمان الاجتماعي على الموقع. بمجرد النقر عليه ، سينقلك إلى صفحة توضح حالة أهلية المستفيد وأهليته ، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من المدفوعات المالية بكافة تفاصيلها. ومع ذلك ، سيتلقى جميع المتقدمين للحصول على الضمان المطور رسائل نصية قصيرة تخبرهم بالاستلام الناجح لطلبهم ، وهذا من حيث المبدأ لا يعني القبول ، ولكن سيتم إرسال رسالة مرة أخرى لإبلاغهم بحالة أهليتهم من الفترة للتقدم بطلب للحصول على الضمان المطور.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية دخول الأمن السعودي 1443

قبل التقديم على برنامج الضمان عبر رابط منصة الدعم والحماية ، يجب عليك تسجيل الدخول باتباع النقاط بالطريقة التالية

تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الارتباط متاح. اختر التسجيل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال نافته ، ووفقًا لهذا الإجراء سيتم إدخال بيانات المستخدم على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية. أو انقر فوق رمز تسجيل الدخول للوصول إلى حساب المستخدم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. أدخل رقم معرف مستخدم النظام الأساسي. أدخل كلمة مرور مستخدم النظام الأساسي. تطابق الرمز المرئي الموضح في المربع ، وعادةً ما يكون أحرفًا ، واكتبه في الحقل المناسب كما تراه. بعد مطابقة الرمز المرئي كما هو مذكور في الخطوة السابقة ، انقر مباشرة على أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الإنترنت

بعد أن نضع بين يديك تعليمات تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالنسبة لبرنامج الضمان الاجتماعي السعودي sbis ، قد تكون مهتمًا بإجراء تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب على منصة ضمان ، ويمكنك أيضًا التسجيل من خلال الوصول إلى بيانات أبشر الخاصة بك ، ومن خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك البدء في إنشاء حساب ضمان الخاص بك

دخول المنصة الإلكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa من الصفحة الرئيسية ، انقر فوق تسجيل جديد

بعد ذلك يتم تعبئة استمارة التسجيل عن طريق إدخال بيانات التعريف وهي:

رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد (هجري) – رقم الجوال – كلمة المرور

أدخل رمز التحقق من خلال مطابقته كما في الصورة المرئية-

إقرار بالموافقة على الشروط والأحكام بوضع علامة (تحديد) في المربع المجاور لها.

انقر فوق أيقونة التسجيل

استلام رمز المصادقة عن طريق الهاتف المحمول والغرض منه هو مصادقة حساب المنصة.

ستظهر رسالة خضراء تخبرك بأن التسجيل قد اكتمل بنجاح ، وأنك مطالب بإكمال معلومات الملف الشخصي لتتمكن من التقديم.

قم الآن بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية ، كما هو موضح في الفقرة الأولى.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

وزارة الموارد البشرية تلفت الانتباه إلى برنامج الضمان أن يستطيع كل مستفيد من الضمان إجراء استعلام برقم السجل المدني للوصول إلى بياناته في البرنامج ، وفي الخطوات التالية يوجد شرح يلخص عملية الاستعلام في النظام الأمني.

من المفترض أنك قمت بتسجيل الدخول إلى sbishrsd gov sa ثم اختر الاستعلام من قائمة الخدمات الإلكترونية. في صفحة الاستفسار الجديدة ، أدخل رقم السجل المدني الخاص بك. ثم أدخل رقم الضمان في الحقل المقدم أعد إدخال رمز الشفرة المرئية الموضحة في المستطيل ، للتأكد من أنك إنسان ولست روبوتًا. بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة ، اضغط على “عرض” ، وبذلك تظهر جميع بيانات المسجل في الضمان من خلال السجل المدني.

دعم ارتباط المنصة عبر الإنترنت ومنصة الحماية الاجتماعية

من الرابط المرفق ، يمكنك بسهولة استخدام الوصول للدخول إلى ملف المنصة الإلكترونية لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية آخر ما أطلقته هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على الضمان الجديد يستخدم الرابط المذكور لتلك المنصة للتقدم بطلب للحصول على الضمان المطور من أجل الحصول على معاشات تقاعدية شهرية ضمن خطة العمل الحالية في منصة الدعم والحماية الاجتماعية و الارتباط هو http://sbis.hrsd.gov.sa